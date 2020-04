Man City met en vedette les grands entraîneurs qui l’ont aidé à se développer, l’importance de la foi et son rôle de joueur senior

Fernandinho dit qu’il doit sa carrière à certains des grands entraîneurs avec lesquels il a joué, notamment Manuel Pellegrini et Pep Guardiola.

Le milieu de terrain défensif de Man City s’est imposé comme l’un des meilleurs au monde dans sa position et remercie ceux qui l’ont aidé à se développer.

. – .

Fernandinho a été la clé du succès de Man City ces dernières saisons

L’international brésilien s’est entretenu avec Laura Woods de talkSPORT sur les personnes qui l’ont aidé, à commencer par son enfance au Brésil, puis tout au long de sa carrière.

Il a déclaré: «Au cours de ma vie de football, j’ai eu beaucoup de gens qui m’ont beaucoup aidé à me développer. J’ai commencé à jouer pour une petite équipe dans ma ville natale de Londrina, j’avais 13 ans.

«Ensuite à Curitiba, une autre ville du Brésil; le club Athletico Paranaense avait également des entraîneurs incroyables. En général, la plupart d’entre eux m’ont beaucoup appris sur le football mais, plus important encore, pour moi, c’est ce qu’ils m’apprennent sur la vie; être une très bonne personne et un être humain.

«Parfois, ta carrière de football va se terminer, et mon temps sera bientôt… mais l’homme vit pour toujours.

.

Fernandinho a remporté trois titres de Premier League avec Manchester City

«Je n’oublie jamais cela quand ils me l’ont dit et je leur en suis très reconnaissant.

«Après cela, j’ai un très bon entraîneur à Mircea Lucescu (au Shakhtar Donetsk), puis je viens à City sous Pellegrini, et Pep Guardiola avec qui je travaille maintenant.

“Beaucoup de gens avec qui j’ai travaillé au cours de ma vie et ils m’ont beaucoup aidé.”

Fernandinho aura 35 ans le mois prochain et a connu une carrière illustre qui lui a valu de nombreux titres pendant son séjour au Shakhtar and City.

Le Brésilien savoure son rôle de joueur senior à l’Etihad et tente de transmettre sa sagesse aux jeunes joueurs de l’équipe.

Noel Gallagher révèle que Pep Guardiola lui a dit que Manchester City gagnerait la Premier League à la veille de la saison 2017/18

Il a ajouté: «Parfois, j’ai des conversations avec certains joueurs; bien sûr, ils me respectent et les joueurs seniors en général nous respectent quand vous avez l’occasion de leur parler.

«Je pense que cette génération est un peu différente car elle peut obtenir beaucoup d’informations de partout, en particulier avec les réseaux sociaux. C’est un peu différent d’il y a 20 ans.

«Certaines personnes parlent de beaucoup de choses dans les médias sociaux, mais j’aime entendre quand quelqu’un est à côté de moi et essayer de lui parler plutôt que de quelqu’un qui est à des kilomètres de moi et je ne sais pas où cette personne vit ou quoi ils font.

“J’essaie; parfois je parle aux joueurs et certains joueurs écoutent et certains ne le font pas. Ils ont la liberté de décider par eux-mêmes, mais j’essaie de faire mon travail. “

Fernandinho a également expliqué comment sa foi l’a aidé à traverser cette période alors que le football est suspendu en raison de la pandémie de coronavirus.

Fernandinho a 35 ans le mois prochain mais reste en tête du match

Il a dit qu’il utilisait son nouveau temps libre pour profiter de sa famille, mais a admis qu’il manquait le football.

“Je pense que la foi est quelque chose de très bon pour tout le monde”, a poursuivi le milieu de terrain. «J’essaie juste de pratiquer ma foi tous les jours.

«C’est ce que je crois et j’essaie d’enseigner à mes enfants parce que je dis toujours que le monde est plein de mauvaises personnes et de mauvaises situations, mais pour avoir la foi, qui est plus grande que les mauvaises personnes et les mauvaises situations, vous devez la prendre entre vos mains et garder Aller. C’est aussi ce que j’essaie d’enseigner. “

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il manquait le plus au cours de cette période, Fernandinho a répondu: «Tout ce qui concerne le football.

«Les relations avec les gens du club, le fait de ne pas conduire au club le matin pour prendre le petit déjeuner avec tout le monde. Pour avoir une sorte de blague avec les joueurs et le personnel aussi.

«La préparation des séances d’entraînement, le temps que nous passons au gymnase… c’est ce qui me manque vraiment en ce moment.

“Bien sûr [it’s nice to spend time with my family]; passer ce temps avec la famille à la maison, surtout avec la façon dont nous vivons. Parfois, nous passons seulement deux ou trois jours à la maison avec la famille et la plupart du temps, nous devons être en déplacement, dans les hôtels, au stade ou à l’aéroport.

“Maintenant, nous sommes avec nos enfants et nos femmes et vous devez profiter de ce temps. C’est ce que j’essaie de faire, profiter de ce temps avec ma famille, et bien sûr, dans une mauvaise situation, nous devons voir le bon côté.

«J’ai pensé [the moment football comes back]et j’espère que ce moment arrivera bientôt; Je pense que ça va être un très bon moment pour tout le monde.

«Nous réfléchissons à la situation dans laquelle nous vivons actuellement et la plupart des gens vont changer leur façon de vivre, changer la façon dont ils traitent les gens et beaucoup de choses en eux.

«J’espère que tout le monde pourra s’améliorer et bien sûr, quand les gens reviendront dans les stades pour regarder les matchs, cela sera un plaisir pour tout le monde. Ce sera l’un des moments les plus heureux pour tout le monde. »

.