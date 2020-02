Man City pourrait faire face à une nouvelle enquête de l’UEFA sur les sponsors d’Abu Dhabi après deux ans d’interdiction du football européen

Man City pourrait faire face à une nouvelle enquête de l’UEFA sur ses sponsors à Abu Dhabi.

La semaine dernière, City a été frappé d’une interdiction de deux ans des compétitions de clubs européens après avoir enfreint les règlements de l’UEFA sur les licences de club et le fair-play financier.

Man City pourrait encourir plus de sanctions de l’UEFA

Ils ont également été condamnés à une amende de 30 millions d’euros (24,9 millions de livres sterling) par l’instance dirigeante du football européen.

La ville fait appel de la sanction devant le tribunal arbitral du sport «dans les meilleurs délais».

Et cela pourrait empirer pour City, le Guardian affirmant que l’UEFA pourrait examiner les détails du parrainage du club depuis 2016.

La Chambre d’investigation (IC) évalue chaque année les soumissions financières des clubs européens participant à la Ligue des champions et à la Ligue Europa.

Il a approuvé les chiffres du parrainage de la ville depuis 2016, jusqu’à ce que des e-mails privés soient publiés par le magazine allemand Der Spiegel en novembre 2018.

Une enquête pourrait être nécessaire pour déterminer si la compagnie aérienne publique d’Abu Dhabi Etihad finançait entièrement le parrainage ou s’il était subventionné.

Sheikh Mansour a acheté Manchester City en 2008

Deux courriels envoyés par l’ancien directeur financier de la ville, Jorge Chumillas, ont suggéré que le parrainage d’Etihad était principalement financé par ADUG, la société appartenant au propriétaire de la ville, Sheikh Mansour.

Cependant, City et Etihad ont nié que le parrainage soit résilié.

Un communiqué d’Etihad a déclaré: “Les obligations financières de la compagnie aérienne, associées au partenariat du club et du City Football Group au sens large, ont toujours été et restent la seule responsabilité et responsabilité d’Etihad Airways.”

L’UEFA pourrait également enquêter sur la question de savoir si les parrainages à Abu Dhabi sont liés à Mansour.

L’UEFA Financial Fair Play vérifie si les parrainages sont à valeur marchande ou si un propriétaire investit dans le club sous le couvert d’un parrainage.

