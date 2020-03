Man City suit Aston Villa en faisant don de nourriture à une œuvre de bienfaisance après le report des installations d’Arsenal et de Burnley en raison d’un coronavirus

Manchester City a fait un geste brillant en faisant don de surplus de nourriture de leurs matchs postposés contre Arsenal et Burnley à des œuvres de bienfaisance locales.

Tous les matchs de Premier League et d’EFL ont été suspendus jusqu’au 4 avril au plus tôt en raison de l’épidémie de coronavirus.

.

Manchester City a fait un don chic à une œuvre caritative après le report de deux matchs à domicile en raison d’un coronavirus

Et la ville a profité de l’occasion pour aider un certain nombre de causes locales, notamment un organisme de bienfaisance pour sans-abri, un café communautaire et une église voisine.

Les champions en titre de la Premier League ont suivi Aston Villa, qui a fait un geste similaire en donnant de la nourriture préparée pour leurs prochains matchs.

Toute la nourriture qui sera vendue lors du match d’Arsenal a été donnée à deux organisations caritatives: l’organisation caritative pour la prévention des sans-abri, le Longford Centre, et Open Kitchen Manchester, qui prend la nourriture à gaspiller et la fournit aux conférences et événements.

Pendant ce temps, la nourriture qui doit être préparée pour l’affrontement de Burnley le 14 mars a été partagée entre quatre causes: Home Community Cafe, Mellor County House, Mother Earth et Sale Methodist Church.

Matt Lawton sur la position de Greg Clarke lors d’une réunion d’urgence en Premier League

Nous avons fait un certain nombre de dons au sein de la communauté locale après le report de nos matchs de Premier League contre Arsenal et Burnley.

💙 #ManCity https://t.co/Sk7cL3QwMp

– Manchester City (@ManCity) 14 mars 2020

La ville a également fait don de fleurs qui avaient été commandées pour diverses zones du stade Etihad à un foyer de soins local, qui n’a pas pu accueillir de visiteurs depuis l’épidémie de COVID-19.

“Nous espérons que ce petit geste aidera à égayer Brookdale View pour les résidents en cette période difficile”, indique un communiqué sur le site Web du club.

Quel groupe chic!

.