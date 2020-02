Man City vs West Ham est reporté en raison de “ conditions météorologiques extrêmes et en escalade ”

Manchester City vs West Ham United en Premier League a été reporté.

Une déclaration des hôtes sur Twitter a déclaré: “En raison des conditions météorologiques extrêmes et de l’escalade et dans l’intérêt de la sécurité des supporters et du personnel,

. – .

Man City fera désormais face à West Ham plus tard dans la saison.

On pense que cela pourrait être la plus grosse tempête à frapper le Royaume-Uni en sept ans, le Met Office émettant des alertes Amber dans certaines régions où il sent qu’il y a un danger pour la vie.

Près de 200 vols ont été annulés à destination et en provenance d’Europe à cause des fortes pluies et du vent extrême.

Certaines compagnies ferroviaires ont même exhorté les passagers à ne pas voyager en raison des conditions extérieures.

Danny Mills suggère que Lionel Messi ne ferait pas partie de l’équipe de Man City – «Qui voudriez-vous retirer?»

Le match, qui aura lieu pendant les vacances d’hiver, devra désormais être reporté à une date ultérieure.

Cela augmentera peut-être le malheur des joueurs de Pep Guardiola alors qu’ils se battent sur trois fronts – en Coupe Carabao, en Coupe FA et en Ligue des champions.

.