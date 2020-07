Man United levé par Greenwood 9/10 alors que l’attaque brille contre Bournemouth

12 h 00 HE

Rob Dawson, correspondant

Manchester United a prolongé son invincibilité à 16 matchs avec une victoire de 5-2 sur Bournemouth à Old Trafford. L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a dû venir de l’arrière, mais un doublé de Mason Greenwood, un penalty de Marcus Rashford et des buts d’Anthony Martial et Bruno Fernandes ont permis à United de récolter encore trois précieux points dans la course aux quatre premiers et de plonger Bournemouth plus loin dans la relégation. difficulté.

Le junior Stanislas a donné l’avance à Bournemouth avant que Greenwood, Rashford et Martial ne marquent tous avant la mi-temps. L’ancien attaquant de United, Josh King, a porté le score à 3-2 peu de temps après la pause, mais Greenwood a réussi un quatrième et Fernandes un cinquième avec un coup franc délicat du bord de la surface.

Positifs

L’équipe de Solskjaer a marqué un but, mais au moment où l’arbitre Mike Dean avait sifflé la mi-temps, chacun des trois premiers de United avait trouvé le filet. Rashford et Martial ont maintenant chacun marqué 20 buts dans toutes les compétitions – la première fois que cela se produit à Old Trafford depuis Dimitar Berbatov et Javier Hernandez lors de la campagne 2010-2011.

Négatifs

United a été bon sur la défensive, mais le but de Bournemouth est venu après un catalogue d’erreurs. Victor Lindelof n’a pas réussi à effacer la première balle, Harry Maguire a fait paraître idiot sur la ligne de touche par Stanislas et David De Gea a été battu très facilement à son poteau proche. Il suffisait à Solskjaer d’aller chercher Maguire pour discuter à la pause-boisson.

Note du gestionnaire sur 10

7 — United est resté inchangé pour le troisième match de Premier League consécutif pour la première fois depuis novembre 2006. Solskjaer aurait peut-être voulu donner un repos à Greenwood après deux départs consécutifs en Premier League, mais le joueur de 18 ans a été choisi à nouveau et cela a payé. United n’a pas défendu aussi bien qu’il l’aurait souhaité, mais cela n’a pas vraiment d’importance lorsque vous marquez cinq.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs présentés après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK David De Gea, 6 ans – L’Espagnol ne pouvait pas faire grand-chose pour le but de Bournemouth, Stanislas tirant de si près.

DF Aaron Wan-Bissaka, 7 ans – Devenir de plus en plus une menace qui s’approche de l’arrière droit.

DF Luke Shaw, 7 ans – Son centre vers le poteau arrière a conduit Adam Smith à manier dans la surface et à concéder le penalty.

DF Harry Maguire, 5 ans – Nutmegged par Stanislas sur la ligne de touche alors que Bournemouth prenait la tête.

DF Victor Lindelof, 5 ans – A contribué à l’ouverture du score de Bournemouth lorsqu’il n’a pas traité le premier ballon dans la surface. Compte tenu de la course autour de King et est parti à la mi-temps.

MF Nemanja Matic, 6 ans – N’a pas rendu service à Eric Bailly avec la passe qui a conduit au penalty de Bournemouth. Pas aussi bien rangé que d’habitude.

MF Paul Pogba, 7 ans – Les passes à courte et longue portée se sont déroulées sans effort, en particulier une percée de plus de 40 mètres sur la poitrine de Shaw. A joué 90 minutes pour la première fois depuis septembre.

MF Bruno Fernandes, 8 ans – Aurait dû faire mieux après avoir été envoyé par Rashford. Bon endroit pour trouver Greenwood pour l’égalisation, puis a marqué un coup franc de belter.

Greenwood a de nouveau été la vedette de l’émission. .

FW Mason Greenwood, 9 ans – Toucher et frapper pour égaliser était magnifique. Le deuxième but avec son pied droit était encore meilleur.

FW Marcus Rashford, 8 ans – Passe joliment pondérée pour donner à Fernandes une première vue du but. A tiré un bon arrêt d’Aaron Ramsdale avec un coup franc et a pris une pénalité cool.

FW Anthony Martial, 8 ans – Impliqué dans le penalty avec une tête en arrière sur le but, puis a marqué un but fabuleux sur le coup de la mi-temps après avoir coupé à partir de la gauche et trouver le coin supérieur.

Suppléants

DF Eric Bailly (pour Lindelof, 45 ans), 6 – A infligé une pénalité dans la minute qui a suivi

MF Fred (pour Matic, 66), 6 – Battu au milieu de terrain.

FW Daniel James (pour Greenwood, 74) — N / A

FW Odion Ighalo (pour Rashford, 80) — N / A

MF Juan Mata (pour Martial, 80) — N / A