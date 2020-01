Man Utd à blâmer pour la blessure de Marcus Rashford

Jamie O’Hara a SLAMMED Manchester United et insiste sur le fait qu’ils sont à blâmer pour l’énorme coup de blessure de Marcus Rashford qui pourrait le voir partir pendant au moins six semaines.

Rashford a été mis à l’écart avec une fracture de stress au dos – le même problème avec lequel O’Hara a souffert pendant ses jours de jeu.

L’ancien homme de Tottenham a déclaré que l’attaquant anglais pourrait ne plus jamais être le même joueur, et tout cela est dû à la mauvaise gestion de son club.

La blessure de Rashford l’a empêché de jouer contre Liverpool dimanche, alors que United a subi une défaite 2-0 à Anfield.

O’Hara, qui l’a décrit comme une «blessure terrible», a finalement eu besoin d’une enquête majeure pour résoudre son problème, avec deux vis et une tige insérées dans sa colonne vertébrale, et a été laissé à l’écart pendant neuf mois pour récupérer.

L’ancien attaquant de United Robin van Persie a également eu le même problème au cours de sa carrière, le gardant à l’écart pendant quatre mois, et a déclaré que cela restait un point faible pour lui, même maintenant après sa retraite.

Rashford a subi sa blessure lors de la victoire en reprise du troisième tour de la FA Cup contre les Wolves, mais c’était entièrement évitable.

L’attaquant – qui a joué presque tous les matchs de son club cette saison, marquant 19 buts en 31 apparitions – a commencé sur le banc mais a été engagé en seconde période.

Cependant, il a quitté le terrain 15 minutes plus tard seulement après s’être fait mal au dos.

Marcus Rashford a été le meilleur joueur de Manchester United cette saison et il sera un énorme raté

Et O’Hara dit que United aurait dû faire plus pour protéger son joueur vedette, et a également visé Ole Gunner Solskjaer.

“Pour moi, Manchester United ne l’a pas protégé – ils l’ont mis en danger de ne pas être le même joueur”, a-t-il déclaré lors du Alan Brazil Sports Breakfast.

«J’ai eu le même problème parce que j’ai trop joué. J’étais prêté à Portsmouth et j’avais des douleurs et des douleurs, mais j’ai continué à jouer et j’ai fini par faire des deux côtés. J’ai eu une double fracture de stress, que Rashford a maintenant, et j’ai été absent pendant neuf mois.

“C’est une blessure terrible parce que vous ne pouvez littéralement rien faire, il va juste devoir se reposer pendant trois mois jusqu’à ce que ça guérisse.

“C’est vraiment mauvais de la part de Man United en ce qui concerne la façon dont ils ont géré cette blessure.

“Je suis tellement déçu. Pour qu’un club ne protège pas un jeune joueur comme Rashford d’une blessure qu’il devait savoir qu’il avait eue, et qu’il en arrive au point où il fait ensuite de l’autre côté, c’est absolument suicidaire.

Glen Johnson dit que Man United a fait une “ énorme erreur ” en provoquant Marcus Rashford “ épuisé ” en FA Cup

“Après cette blessure, vous n’êtes plus jamais le même parce que c’est un endroit dans votre dos où vous chargez toujours votre colonne vertébrale.

«Je vais encore me promener maintenant et après dix minutes, je dois m’asseoir pendant cinq heures, car cela ne revient jamais à ce qu’il était.

«Pour que Rashford joue au niveau élite, ils doivent vraiment, vraiment le protéger, et ils ne l’ont pas. Un club comme Manchester United devrait obtenir les meilleurs conseils et protéger ses joueurs – en particulier Rashford qui est leur meilleur joueur.

«Donc, pour le laisser tomber au point où il a maintenant cette blessure, c’est tellement mauvais. Je ne pense pas que vous ne réalisiez pas à quel point c’est mauvais. “

O’Hara pense également que tout l’incident avec la blessure de Rashford prouve pourquoi Paul Pogba a raison de demander de l’aide extérieure chaque fois qu’il se remet d’une blessure.

“Nous avons gémi à Pogba”, a expliqué l’ex-milieu de terrain.

«J’ai creusé Pogba en disant qu’il devrait être sur le terrain d’entraînement, qu’il devrait être avec les physios, pourquoi partez-vous pour avoir votre propre physiothérapie, etc.

“Mais maintenant, nous savons pourquoi – ils ne sont pas assez bons!

Pogba a été critiqué pour avoir volé en Amérique pour recevoir un traitement et commencer une cure de désintoxication pour sa récente blessure à la cheville, plutôt que de rester à United

“Marcus Rashford est un jeune garçon qui veut jouer pour Man United – je jouerais avec un dos cassé pour jouer pour Man United – mais il arrive un moment où le club et le personnel médical doivent intervenir et dire” vous avez besoin se reposer – vous allez aggraver la situation. Vous vous faites plus de dégâts que nécessaire et nous devons vous retirer ».

“Ole Gunanr Solskjaer n’a pas été assez fort pour dire:” Marcus, tu dois sortir un peu parce que ça ne fera qu’empirer et tu vas nuire à ta carrière “.”

