Man Utd a échoué en janvier, selon Gareth Bale de Tottenham, Ashley Young «était recherchée par Conte à Chelsea»

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins des journaux de samedi et en ligne…

Manchester United a échoué dans une approche pour Danny Ings, l’attaquant de Southampton, lors du mercato de janvier. Les Red Devils étaient à la recherche d’un avant-centre en raison de la blessure de Marcus Rashford et ont décidé que Ings en forme serait une belle acquisition. Cependant, ils n’ont pas réussi à signer l’ancien joueur de Liverpool et ont plutôt fait appel à Odion Ighalo en prêt. (Télégraphe)

Les Red Devils étaient également intéressés par l’attaquant de Norwich Teemu Pukki et ont envisagé de faire une offre pour le joueur de 29 ans qui a marqué 11 buts en Premier League cette saison. Il semble toutefois qu’aucune offre n’ait été officialisée, l’accord avec Ighalo étant conclu avant la date limite de transfert de 23 heures vendredi. (Indépendant)

Tottenham a également échoué avec une offre tardive pour un attaquant le jour limite, Eran Zahavi étant la cible de Jose Mourinho. Il voulait apporter une nouvelle avancée à la suite de la blessure de Harry Kane et l’Israélien de 32 ans a émergé comme une éventuelle recrue tardive. Cependant, un accord pour le joueur de Guangzhou R&F n’a pas pu être conclu avant la date limite de 23 heures. – HISTOIRE COMPLÈTE

Tottenham voulait signer Eran Zahavi le jour limite

Tottenham a eu des entretiens avec le Real Madrid sur la signature possible de Gareth Bale le jour de l’échéance. Les Spurs ont été liés à un audacieux swoop pour leur ancienne superstar tout le mois et auraient tenté d’obtenir un accord sur la ligne avant la fermeture de la fenêtre. Le président du club, Daniel Levy, s’est rendu à Madrid pour rencontrer Florentino Perez, le président du Real, alors que la confiance grandissante reviendrait au nord de Londres. (Fois)

Ashley Young a révélé qu’il avait été pris pour cible par Chelsea lorsque Antonio Conte était en charge à Stamford Bridge. Young a effectué un déplacement à l’Inter pendant la fenêtre de janvier pour se connecter avec Conte, et a déclaré qu’il aurait pu jouer sous l’entraîneur italien s’il avait rejoint les Blues. “Il me voulait il y a quelques années à Chelsea et c’est un manager fantastique”, a déclaré Young. (Ciel)

Leicester s’intéresse au milieu de terrain de Southampton Pierre-Emile Hojbjerg, qui était également lié aux Spurs lors de la fenêtre de janvier. Brendan Rodgers serait un grand fan de l’international danois et des contacts ont été pris entre les parties concernées. Les Foxes pourraient se déplacer pour le skipper des Saints cet été, Nampalys Mendy devant partir à l’expiration de son contrat. (Leicester Mercury)

Darren Lewis est “ inquiet ” pour Bruno Fernandes à Manchester United alors qu’Ole Gunnar Solskjaer n’améliore pas les joueurs

Manchester United laissera Paul Pogba partir cet été maintenant qu’il a signé Bruno Fernandes du Sporting. Fernandes devrait remplacer Pogba dans le milieu de terrain de United et les chefs de club sont prêts à sabrer l’international français dans un accord à prix réduit car il est flatté de tromper à Old Trafford. Le Real Madrid et la Juventus ont tous deux été liés à Pogba dans le passé et il a taquiné un éloignement de United auparavant. – HISTOIRE COMPLÈTE

Man City travaille pour signer le jeune brésilien très bien noté Yan Couto. Barcelone a retiré la course pour l’arrière droit de Coritiba, ce qui signifie que l’équipe de Pep Guardiola est le principal concurrent pour capturer le jeune de 17 ans. Les chefs du Barça pensent que Couto a déjà conclu un accord avec City avant son déménagement à l’Etihad. (Objectif)

L’Inter et la Lazio se déplaceront à nouveau pour Olivier Giroud cet été après que l’attaquant de Chelsea n’a pas réussi à sceller un transfert loin de Stamford Bridge en janvier. Giroud, l’international français, devient joueur autonome lorsque son contrat avec les Bleus expire fin juin et un passage en Serie A semble très probable. Tottenham et Newcastle étaient également liés à Giroud lors de la fenêtre de janvier. (Gazzetta dello Sport)

