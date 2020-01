“Man Utd a NEUF JOURS pour se sauver” – Andy Goldstein envoie un appel passionné à Glazers et Ed Woodward pour sauver le club “mourant”

Andy Goldstein dit que son bien-aimé Manchester United «meurt sous mes yeux» et a NEUF JOURS pour se sauver après une nouvelle gêne.

Les Red Devils ont subi leur dernière humiliation en s’inclinant 2-0 face à Burnley à Old Trafford, qui a vu les fans sortir du stade avant le coup de sifflet à plein temps, tandis que les huées retentissaient à la mi-temps de ceux qui restaient assis.

La légende unie Rio Ferdinand, qui a couvert le match pour BT Sport, a admis qu’il était gêné d’être dans le sol pour regarder un affichage aussi désastreux d’une équipe qui était, à part les chemises sur le dos, méconnaissable comme Manchester United.

Manchester United a été humilié à domicile alors qu’il s’inclinait 2-0 contre Burnley – la première victoire des Clarets à Old Trafford en 58 ans

La défaite a été un nouveau record pour le club, qui connaît sa pire saison de la Premier League, ainsi que le manager Ole Gunner Solskjaer, qui a maintenant perdu plus de matches de championnat qu’il n’en a gagné en tant que patron permanent.

Solskjaer a un ratio de victoires de 34% sur ses 32 matches de Premier League en charge; David Moyes a été limogé après avoir perdu 11 en 34 matchs, laissant Old Trafford avec un ratio de victoires de 50%.

Et l’animateur de talkSPORT Goldstein a averti le club qu’ils DOIVENT agir dans la dernière semaine du mercato de janvier pour mettre fin à leurs malheurs.

United est toujours en pourparlers sur le transfert prolongé du milieu de terrain portugais Bruno Fernandes, qui a été pressenti pour avoir un impact immédiat sur l’équipe United.

Mais le redoutable Red Devil Goldstein insiste sur le fait qu’un joueur ne suffit pas, disant qu’ils doivent dépenser gros pour attirer plus de joueurs ce mois-ci, ou faire face à être laissé par les rivaux Liverpool et Manchester City FOR GOOD.

“Manchester United a neuf jours pour se sauver, car c’est pendant combien de temps la fenêtre de transfert est ouverte”, a déclaré Goldstein.

“Le club se meurt sous mes yeux et les yeux des fans de Manchester United

La légende de Man United, Rio Ferdinand, n’a pas pu cacher son émotion à la fin du match

«Je regarde l’équipe et le onze de départ ce soir et c’est épuisé. Nous n’avons pas eu de soutien adéquat depuis très, très longtemps.

«Il y a un énorme fossé entre Liverpool et Manchester City, et même Leicester… en fait, une multitude de clubs.

«Si les Glazers veulent vraiment ramener United là où ils étaient, à l’époque, ils n’ont pas seulement à chercher Bruno Fernandes.

“Avec Fernandes, ils se disputent plus de 5 millions de livres! Ce qu’ils devraient faire, si le Sporting veut 55 millions de livres sterling, frappez à leur porte, donnez-leur 60 millions de livres sterling et dites «gardez la monnaie».

“Ensuite, vous appelez Napoli et demandez combien coûte Koulibaly – je suis sérieux ici – ils disent 100 millions de livres sterling et vous leur donnez 105 millions de livres sterling.”

«Ensuite, vous appelez Villa ou Leicester et vous demandez combien est Grealish, combien Maddison? 75 M £? Voici 85 millions de livres sterling!

«Et vous continuez à faire cela et vous achetez quatre ou cinq joueurs.

Bruno Fernandes devrait signer pour Man United, mais Andy Goldstein dit que ce n’est pas suffisant

«Obtenez Cavani en prêt; payer ses sommes ridicules pour marquer des buts, 300 000 £ ou 350 000 £ par semaine.

“Nous avons besoin de quatre joueurs sur cinq, pas d’un seul. Bruno Fernandes n’est pas la seule réponse, pour donner à United une chance d’entrer dans le top quatre.”

«Tout tourne maintenant autour des quatre premiers, ne vous y trompez pas.

«Si United n’obtient pas le top quatre à la fin de la saison, l’écart se creusera de plus en plus et il sera de plus en plus impossible d’attirer de grands noms dans le club.

“Donc, quiconque est responsable – les Vitriers, Ed Woodward, Ole Gunnar Solskjaer, qui que ce soit – vous avez neuf jours pour sauver le club.

“Si un joueur entre dans le club continuera de mourir, c’est aussi simple que cela.”

