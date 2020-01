Man Utd, Arsenal et Tottenham se battent tous pour signer l’ancien milieu de terrain de Liverpool Emre Can au cours de la dernière semaine du mercato

L’ancien milieu de terrain de Liverpool Emre Can pourrait retourner en Premier League avant la date limite de transfert de vendredi.

Trois clubs anglais – Manchester United, Arsenal et Tottenham – se battent pour signer le milieu de terrain allemand dans la dernière semaine de la fenêtre de janvier alors qu’ils recherchent des renforts.

Can, 26 ans, est en disgrâce à la Juventus et le club italien le laissera partir ce mois-ci si une offre convenable était faite.

. – .

Peut-on avoir eu peu d’opportunités cette saison – un abandon de la Juventus pourrait-il être envisagé?

Sam Allardyce dit que Manchester United «n’est pas assez bon» et doit dépenser pour sauver sa saison

L’ancien joueur de Bayer Leverkusen a déménagé à la Juve avec un transfert gratuit de Liverpool il y a un an et demi, mais il n’a fait que 45 apparitions pour les géants italiens – dont seulement huit cette saison depuis la nomination de Maurizio Sarri comme entraîneur-chef du club.

Man United était lié à Can l’été dernier, et à nouveau au début de ce mois, mais il aurait refusé d’envisager un éventuel déménagement à Old Trafford en raison de sa relation avec Liverpool.

Néanmoins, Ole Gunnar Solskjaer est resté désireux d’obtenir un accord sur la ligne avant la date limite vendredi alors qu’il cherche des renforts au milieu de terrain.

Et maintenant, Bild affirme que les rivaux du nord de Londres, Arsenal et Spurs, sont entrés dans la course pour l’international allemand, tandis que le club de Bundesliga Borussia Dortmund fait également le tour.

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Bournemouth vs Arsenal (lundi, 20h) – talkSPORT

Aston Villa vs Leicester (mardi, 19 h 45) – talkSPORT

Man City vs Man United (mercredi, 19 h 45) – talkSPORT

Derby vs Stoke (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Leicester vs Chelsea (samedi, 12h30) – talkSPORT

Hull vs Brentford (samedi, 12h30) – talkSPORT 2

Bournemouth vs Aston Villa (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Man United vs Wolves (samedi, 17h30) – talkSPORT

La Juve serait disposée à accepter une offre d’une valeur d’environ 25 millions de livres sterling pour Can, car ils visent à le retirer de leurs livres d’ici la fin du mois.

Un retour en Premier League verrait Can de retour en Angleterre pour la première fois depuis son départ de Liverpool à l’été 2018.

Signé par Brendan Rodgers, le milieu de terrain a disputé 166 matches avec les Reds – marquant 14 buts – et faisait partie de l’équipe qui a atteint la finale de la Ligue des champions 2018, qui s’est soldée par une défaite aux mains du Real Madrid.

.