«Man Utd est chaotique et limogeant Ole Gunnar Solskjaer ne le résoudra pas»

Manchester United a beaucoup de problèmes et remplacer Ole Gunnar Solskjaer par un nouveau manager ne va PAS réparer les Red Devils.

C’est selon Jason Cundy, l’ancien défenseur de Chelsea, qui pense que le manque d’identité de United est un problème grave.

Solskjaer, tout en étant soi-disant soutenu par les chefs d’Old Trafford, est sous le feu de l’extérieur du club étant donné la forme toujours médiocre de United.

Le temps semble manquer pour Ole Gunnar Solskjaer

Ils n’ont remporté que deux de leurs sept matches en 2020 jusqu’à présent, réalisant des performances lamentables, et quelques pertes de Premier League supplémentaires au cours des deux prochaines semaines pourraient assez facilement voir United tomber dans la moitié inférieure du tableau.

La défaite en milieu de semaine de Burnley – la première victoire des Clarets à Old Trafford en 58 ans – était embarrassante pour Solskjaer, et il espérera éviter plus d’embarras lorsque United affrontera Tranmere en quatrième ronde de la FA Cup cet après-midi – avec commentaire complet du match EN DIRECT sur talkSPORT!

Malgré le soutien interne du patron, de nombreux étrangers pensent que le moment est venu pour Solskjaer d’être limogé et remplacé par un manager d’élite – d’autant plus que Mauricio Pochettino, l’ancien entraîneur de Tottenham, est toujours sur le marché.

Mais le spécialiste de talkSPORT Cundy dit que se débarrasser d’Ole ne résoudra pas les nombreux problèmes présents à Old Trafford.

“Qui est Manchester United?”, A demandé Cundy au Sports Bar. «Que sont Manchester United en ce moment?

“Quand vous revenez en arrière et pensez à Manchester United sous Sir Alex [Ferguson], vous feriez un très bon travail en décrivant qui ils étaient, ce qu’ils étaient, leur philosophie et comment ils jouaient au football.

“Je ne sais pas quoi [this] Man United sont…

“Liverpool sous [Jurgen] Klopp, tu sais ce que c’est; vous voyez Klopp, vous voyez l’équipe jouer et vous avez une idée et un sentiment de qui ils sont.

«Mais qu’est-ce que Man United? Ils sont un méli-mélo. Honnêtement, ils sont chaotiques.

«Ils sont vraiment un gâchis!

Le record de Man United en Premier League avec Ole Gunnar Solskjaer

Comment Man United s’est-il comporté depuis que Solskjaer a pris ses fonctions permanentes le 28 mars 2019

Joué: 32

Gagnés: 11

Tiré: 9

Perdu: 12

Points perdus: 54

Cascarino dit que Man United devrait opter pour Bielsa au lieu de Pochettino

“Et si vous pensez que c’est juste le problème d’Ole, et si vous vous débarrassez de lui, vous obtiendrez un meilleur Manchester United – détrompez-vous!

«Parce que le prochain homme qui entrera héritera d’un désordre similaire et il faudra juste le démêler.

“Il peut faire un meilleur travail – mais il ne va pas le résoudre!”

