Man Utd fait un transfert de 25 millions de livres pour la sensation adolescente de Birmingham City, Jude Bellingham

Manchester United aurait fait une offre pour l’adolescent de Birmingham City, Jude Bellingham.

Bellingham, âgé de 16 ans, n’a fait que 25 apparitions pour le club des Midlands qui a fait ses débuts en août, s’établissant ainsi en tant que partant du côté de Pep Clotet.

Jude Bellingham est recherché par Man United – et une foule d’autres grands clubs européens

Le milieu de terrain est devenu le plus jeune joueur de la première équipe du club plus tôt cette saison et a suscité l’intérêt d’un certain nombre de meilleurs clubs européens.

Le Times affirme que Man United a présenté une offre de 25 millions de livres sterling pour Bellingham alors qu’il cherche à repousser l’intérêt de l’Allemagne, de l’Italie et de l’Espagne et à remporter la course pour le talentueux milieu de terrain.

On pense que Birmingham est prêt à le vendre ce mois-ci, mais seulement s’il est convenu que Bellingham restera à St Andrew’s avec un prêt de 18 mois dans le cadre de tout accord.

United a tenu à investir dans les talents britanniques sous Ole Gunnar Solskjaer dans le cadre de ce que le vice-président exécutif Ed Woodward a qualifié de «redémarrage culturel».

Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka et Daniel James ont tous été signés cet été et Bellingham pourrait être le prochain nom ajouté à cette liste.

Ils devront d’abord convaincre le joueur et sa famille qu’Old Trafford est le meilleur endroit pour son développement continu.

Manchester United espère également ajouter un autre milieu de terrain ce mois-ci ainsi que Bellingham, avec l’intérêt des Red Devils pour Bruno Fernandes, la saga du mercato jusqu’à présent.

Alors que des informations plus tôt cette semaine affirmaient qu’un accord pour le milieu de terrain du Sporting et du Portugal serait conclu dimanche, les dernières allégations suggèrent que l’accord pourrait être annulé.

Selon The Guardian, United a reculé devant l’évaluation de 68 millions de livres sterling de Fernandes par le Sporting, estimant qu’il valait plutôt 38 millions de livres sterling plus les modules complémentaires.

Les chefs d’Old Trafford mettront fin à leur intérêt pour Fernandes, à moins que le Sporting ne baisse son prix demandé pour se rapprocher davantage de la valorisation de United.

