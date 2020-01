Man Utd fait une offre de 25 millions de livres sterling à Bellingham et les pourparlers ouverts de Tottenham avec Jovic, Newcastle et Crystal Palace se terminent

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de dimanche et en ligne…

Manchester United a soumis une offre de 25 millions de livres sterling pour recruter le milieu de terrain adolescent de Birmingham, Jude Bellingham. A seulement 16 ans, Bellingham est lié à une multitude de clubs européens de premier plan et les Red Devils agissent rapidement pour obtenir sa signature. Birmingham est prêt à laisser sa starlette partir ce mois-ci, mais souhaite qu’il revienne en prêt jusqu’à la fin de la saison 2020/21 dans le cadre de tout accord. (Les temps)

Tottenham a ouvert des discussions avec le Real Madrid sur la possibilité de signer Luka Jovic en remplacement de Harry Kane. Le capitaine de l’Angleterre et le talisman des Spurs seront mis à l’écart jusqu’en avril au plus tôt en raison d’une blessure et Jose Mourinho souhaite ajouter un nouvel avant-centre ce mois-ci en couverture. Jovic a eu du mal tout au long de sa première saison avec Los Blancos et Mourinho veut l’amener à Londres, avec des discussions commencées plus tôt cette semaine. Cependant, les chefs du Real ont rejeté les approches de Tottenham car ils veulent conserver Jovic, le joueur de 22 ans étant considéré comme une star de l’avenir. (Defensa Central)

Luka Jovic n’a marqué qu’un seul but pour le Real Madrid depuis son arrivée à l’Eintracht Frankfurt

Le directeur sportif d’Arsenal, Edu, a rencontré les représentants de Bruno Guimaraes alors qu’Arsenal tentait de signer avec le milieu de terrain de l’Athletico Paranaense. On s’attendait à ce que les Gunners déménagent pour l’as brésilien Guimaraes, âgé de 22 ans, mais ils ont plutôt ouvert des pourparlers pour conclure un accord en janvier. Guimaraes, qui a également été lié à Chelsea, pourrait coûter environ 26 millions de livres à Arsenal. (Objectif)

Chelsea a poursuivi Timo Werner ce mois-ci, mais Liverpool est maintenant entré dans la course pour l’attaquant allemand. On s’attendait à ce que les Reds ne fassent que leur mouvement cet été, mais l’intérêt immédiat de Chelsea signifie que Liverpool pourrait devoir pousser pour Werner ce mois-ci avec une offre de 60 millions de livres sterling. Werner, l’attaquant de RB Leipzig âgé de 23 ans avec 18 buts en 17 matchs cette saison – a clairement indiqué qu’il voulait jouer en Premier League. (Miroir)

Everton espère signer l’ancien milieu de terrain de Liverpool Emre Can et a préparé une offre de 30 millions de livres sterling. Can est en disgrâce à la Juventus et Carlo Ancelotti veut l’emmener à Goodison Park ce mois-ci. Everton pourrait avoir du mal à convaincre Can de signer, en raison de sa relation passée avec Liverpool. Le milieu de terrain allemand a déjà exclu un déménagement à Manchester United en raison de son association avec les Reds. (Miroir)

Crystal Palace est sur le point de signer Scott Banks de Dundee United avec des frais convenus entre les deux clubs pour l’ailier écossais des moins de 19 ans. Les banques ont signé un pré-contrat avec Palace plus tôt ce mois-ci et se seraient jointes à des frais d’indemnisation cet été, mais il semble que cette décision se concrétisera en janvier, un accord ayant été conclu entre les deux clubs. (Express)

Des milliers de fans de West Ham United se réunissent à l’extérieur du stade de Londres pour protester pacifiquement avant le match d’Everton

Newcastle est également sur le point de signer en janvier alors que l’ailier de l’Inter Valentino Lazaro est sur le point de déménager à St James’s Park. Il se joindrait à un prêt avec une option d’achat potentielle de 17 millions de livres sterling, et son agent s’est rendu à Tyneside pour conclure l’accord. (La chronique)

Mohamed Salah pourrait QUITTER Liverpool cet été selon une ancienne star d’Anfield. Salah a déjà été lié à un déménagement au Real Madrid et il restera une cible de choix tant qu’il continuera de jouer à son niveau actuel. Et Jason McAteer dit que le «roi égyptien» voudra peut-être «changer les choses» et quitter le Merseyside pendant l’été ou la saison prochaine. – HISTOIRE COMPLÈTE

Liverpool a été soutenu pour signer Wilfried Zaha, l’attaquant de Crystal Palace, par Tony Cascarino. Le spécialiste de talkSPORT Casc, qui soutient les Reds, pense que Jurgen Klopp aimerait avoir un joueur comme Zaha dans son équipe, car l’international ivoirien convient parfaitement au style de jeu de Liverpool. Zaha a longtemps été liée au départ de Crystal Palace pour Arsenal, Chelsea ou Tottenham. – HISTOIRE COMPLÈTE

