Man Utd peut vendre Paul Pogba maintenant qu’il a Bruno Fernandes «sensationnel», dit Danny Murphy, qui regrette que Liverpool ne l’ait pas signé

Danny Murphy pense que l’arrivée de la star du milieu de terrain “sensationnelle” Bruno Fernandes signifie que Manchester United peut se débarrasser de Paul Pogba, admettant également son regret que Liverpool n’ait pas signé l’as portugais.

Fernandes a poursuivi son brillant début de vie dimanche avec un maillot des Red Devils avec un autre but lors du match nul 1-1 de United à Everton.

Le joueur de 25 ans a marqué trois buts et récolté deux passes décisives en six matches depuis son arrivée du Sporting Lisbonne en janvier pour un contrat pouvant atteindre 67,7 millions de livres sterling.

Bruno Fernandes fait un énorme impact à Manchester United

Le manager Ole Gunnar Solskjaer a même crédité le milieu de terrain d’avoir donné un coup de fouet à l’ensemble du club depuis son arrivée, avec United invaincu lors de leurs huit derniers matchs toutes compétitions confondues.

Cependant, le succès de Fernandes et son impact immédiat à Old Trafford ont jeté un doute supplémentaire sur l’avenir du milieu de terrain Pogba au sein du club.

Le vainqueur de la Coupe du monde approche de son retour tant attendu après une blessure, n’ayant pas joué depuis le lendemain de Noël après avoir subi une intervention chirurgicale pour un problème à la cheville, et il pourrait même revenir à l’action plus tard ce mois-ci.

Mais avec Fernandes brillant en son absence, Murphy pense que le temps de Pogba à Old Trafford pourrait maintenant être terminé et dit que Solskjaer devrait construire son équipe autour de l’international portugais.

Louant la nouvelle signature de United, l’ancien milieu de terrain de Liverpool, Tottenham et Fulham a déclaré à White and Sawyer: «Il est sensationnel.

«Il a une belle frappe sur lui, il a une prestation brillante sur les coups de pied arrêtés, il est athlétique, il glisse sur le terrain, il est rapide, il a une grande conscience, il est très courageux. Il part à la recherche du ballon, il emmène le ballon dans des zones dangereuses et il se place sur le terrain où il est très dangereux.

«En fin de compte, la seule chose que j’aime vraiment chez lui, comme je le fais avec tout milieu de terrain, c’est sa capacité à former une équipe avec son décès.

Man Fernando cible Bruno Fernandes «est d’une autre planète», dit l’ancien patron du Sporting Lisbonne Carlos Carvalhal

«Il va marquer des buts et il va marquer des buts. Il peut vraiment jouer n’importe où.

“Le fait qu’il se soit adapté si rapidement a donné à United une meilleure chance de se classer parmi les quatre premiers, et je pense que cela signifie également que United a maintenant le feu vert pour dire:” Laissons Pogba partir “.

“Vous ne voudriez vraiment pas garder Pogba et le jouer comme milieu de terrain.”

«La meilleure position de Fernandes se situe dans un milieu de terrain à trois ou devant deux joueurs de maintien. Ils peuvent construire l’équipe autour de ce gars, il est si bon!

“Je ne serais pas inquiet maintenant [about losing Pogba], car Fernandes marquera et marquera plus de buts.

«Il est plus efficace et plus productif que Pogba. Ses chiffres seront meilleurs que ceux de Pogba à Manchester United, je pense – 100%. “

Pogba ne semble pas avoir d’avenir à long terme à Old Trafford

Murphy a également admis sa surprise qu’aucune autre équipe de haut niveau n’était liée à un intérêt pour Fernandes, affirmant qu’il aurait été parfaitement adapté à son ancien club de Liverpool.

“Manchester United a une superstar absolue et je pense que tout le monde a raté un tour”, a-t-il ajouté. “Il y a toujours une place pour la qualité, n’est-ce pas?

“Je pense qu’il y a un argument selon lequel Manchester City a plus qu’assez de joueurs attaquants.

«Mais Liverpool? Courtiser! Le recul est une chose merveilleuse, mais oui, cela aurait été formidable.

“Il aurait une chance d’entrer dans les trois de Liverpool, c’est sûr.”

Regardez un extrait de Danny Murphy sur talkSPORT ci-dessus

