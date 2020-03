Man Utd rejoint Chelsea dans la poursuite de Coutinho, les Blues regardent l’as de l’Arsenal Aubameyang, Liverpool et Tottenham entrent en contact avec Camavinga

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de vendredi et en ligne…

Chelsea aurait contacté Barcelone au sujet de la signature éventuelle du prêt de Philippe Coutinho plus tôt cette semaine, et maintenant Manchester United est entré dans la course pour le milieu de terrain brésilien. Coutinho a passé la saison en prêt au Bayern Munich et devrait quitter le Camp Nou à nouveau cet été, avec un autre accord de prêt sur les cartes. Chelsea s’est renseigné sur un accord temporaire plus tôt cette semaine, tandis que Man United est également intéressé par l’ancien joueur de Liverpool. (Mundo Deportivo)

Les Bleus sont apparus comme des prétendants au choc pour signer Pierre-Emerick Aubameyang cet été. Arsenal est résigné à perdre Aubameyang à la fin de la saison, car ils acceptent qu’il est peu probable qu’il signe un nouveau contact avec les Gunners pour rater la qualification pour la Ligue des champions. Il entrera dans les 12 derniers mois de son contrat cet été, et ils doivent l’encaisser ou risquer de le perdre pour rien un an plus tard. Barcelone a été lié à Aubameyang, mais maintenant Chelsea serait intéressé par lui. (90min)

Aubameyang a marqué un remarquable 61 buts en seulement 96 matchs pour Arsenal

Liverpool et Tottenham s’affronteront dans la course pour signer le prodige de Rennes, Eduardo Camavinga, 17 ans. Le jeune a fait ses débuts seniors la saison dernière et s’est imposé comme l’un des joueurs clés du club français ce trimestre, malgré sa jeunesse. Il a déjà disputé plus de 30 matches en équipe première et a été plafonné au niveau des moins de 21 ans par la France, et Camavinga est présenté comme un futur vainqueur du Ballon d’Or. Naturellement, il est la cible d’intérêt des plus grands clubs européens, Barcelone faisant beaucoup pour garantir la signature de la starlette. Les Spurs et Liverpool se battent également pour Camavinga, cependant, et il a un énorme prix demandé de 50 millions d’euros. (Sport)

L’as de la Juventus Miralem Pjanic est lié à un changement d’été à Man City ou Chelsea. Maurizio Sarri aurait voulu signer Jorginho des Bleus, et Pjanic pourrait être utilisé comme maigre dans l’accord. Cependant, City est également entré dans la course pour l’ancien milieu de terrain bosniaque de la Roma, qui a marqué 22 buts en 167 matchs avec la Juve. (Corriere dello Sport)

Manchester United est prêt à vendre Paul Pogba au Real Madrid ou à la Juventus – tant qu’ils crachent 100 millions de livres sterling. Pogba devrait quitter Old Trafford cet été après avoir flirté avec un transfert depuis l’année dernière, et Los Blancos et Juve sont ses plus grands admirateurs. Ole Gunnar Solskjaer prévoit une énorme reconstruction avant la saison prochaine et la vente de Pogba libérera des fonds pour augmenter le budget de transfert de United. (Soleil)

Lautaro Martinez devrait être au centre d’un remorqueur et d’une guerre dans la fenêtre de transfert d’été. L’attaquant de l’Inter est lié aux meilleurs clubs européens grâce à une saison impressionnante en Italie. Barcelone, Manchester United, Man City et Chelsea seraient intéressés à le signer, les géants espagnols recherchant un successeur à long terme de Luis Suarez, qui est actuellement mis à l’écart pour une blessure au genou et aura 34 ans en janvier prochain. – HISTOIRE COMPLÈTE

La Premier League est prête à jouer des matchs à huis clos dans le but de terminer le reste de la saison 2019/20 – tant qu’elle reçoit le feu vert du gouvernement. La pandémie de coronavirus a fait des ravages dans le monde entier, le sport ne faisant pas exception à cela, car tout le football anglais a été reporté à au moins fin avril. Les autorités anglaises du football gardent toujours l’espoir que tout pourrait être conclu d’ici le 30 juin. Il n’y aurait aucune objection de la Premier League ou de la FA à faire jouer autant de matches que possible sans spectateurs, tant qu’il est ratifié par les pouvoirs supérieurs. – HISTOIRE COMPLÈTE

L’attaquant de Chelsea Willian a promis d’être fidèle au club et de continuer à jouer même si son contrat expire avant la fin de la saison. Les Bleus pourraient être privés de plusieurs acteurs clés s’ils ne parviennent pas à s’entendre sur de nouvelles conditions et que la campagne 2019/20 se prolonge en juillet en raison de la crise des coronavirus. Néanmoins, Willian insiste sur le fait qu’il restera fidèle à Chelsea même si son contrat arrive à son terme, afin de rembourser le club pour sept années positives. – HISTOIRE COMPLÈTE

