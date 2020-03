Manager de Man Utd sur l’impact instantané de Bruno Fernandes et face à Wayne Rooney

Ole Gunnar Solskjaer a salué l’impact instantané de Bruno Fernandes depuis qu’il a rejoint Manchester United.

Fernandes s’est associé aux Red Devils en janvier pour un transfert pouvant atteindre 67,7 millions de livres sterling, et il a été immédiatement touché.

Six apparitions pour United ont permis un retour de trois buts et deux passes décisives, et l’équipe de Solskjaer est invaincue avec lui sur le terrain.

Fernandes est déjà un favori des fans et l’un des joueurs les plus importants de Man United

Danny Murphy pense que l’impact de Bruno Fernandes à Man United pourrait ouvrir la voie à la sortie de Paul Pogba

La qualité de Fernandes était connue avant son déménagement à Old Trafford, bien que des doutes soient toujours soulevés sur les signatures de janvier et leur capacité à s’adapter rapidement au football anglais.

L’international portugais n’a cependant pas du tout lutté et Solskjaer admet qu’il s’attendait à ce que Fernandes devienne instantanément l’un de ses joueurs les plus précieux.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, Solskjaer a déclaré: «Je ne suis pas surpris, car j’ai vu ce qu’il peut faire sur le terrain et ses qualités de leader.

“Si vous faites preuve de diligence raisonnable et que vous parlez à des gens qui connaissaient sa personnalité, vous espérez qu’il aurait cette influence mais ne pourrait pas en être sûr à 100% – certains joueurs prennent six mois.

«Mais l’essentiel était de le faire entrer en raison de la qualité. Il le savoure, il aime être dans le coin. Il donne un coup de pouce à tout le monde et a une aura. »

Fernandes devrait faire sa septième apparition pour Man United jeudi soir lorsque les Red Devils se rendront au Derby côté championnat au cinquième tour de la FA Cup – avec le commentaire complet du match EN DIRECT sur talkSPORT!

Le match verra Wayne Rooney, la légende d’Old Trafford, désormais entraîneur des Rams, affronter son ancien camp, et Solskjaer en a discuté, ainsi que d’autres sujets, lors de sa conférence de presse.

Vous pouvez lire les meilleurs morceaux ci-dessous…

Sur les blessures

“[Dan James] passera probablement à côté de celui-ci également. Marcus [Rashford] et Paul [Pogba] sont toujours dehors et je pense que Aaron [Wan-Bissaka] pourrait être en difficulté.

“Il a un test aujourd’hui mais il a eu du mal lors de notre dernier match contre Everton avec son dos, donc il pourrait être absent.

«Paul travaille toujours avec les kiosques à l’extérieur et il ne s’entraînera avec l’équipe première que la semaine prochaine, puis voyons combien de temps cela prendra. Il aura besoin de temps pour retrouver sa forme physique. »

Sur le départ de Sergio Romero contre Derby

«Ce n’est pas une donnée, bien sûr, mais Sergio a bien fait dans les matchs auxquels il a joué. Mais je n’ai aucun scrupule à jouer à David [de Gea] à chaque match, pour être juste.

“Ce qu’il a fait et ses performances ont été formidables.”

Au retour de Rooney et lui étant sous-estimé par les fans de Man United

«Il a été un joueur fantastique pour Man United et il a joué ici pendant si longtemps, il est le meilleur buteur du club, il a remporté tellement de trophées.

“Pour moi, je ne pense pas que les fans l’ont sous-estimé; tout le monde apprécie ce qu’il a fait pour nous.

«Il est toujours le bienvenu et vient toujours à Old Trafford et recevra un bon accueil de la part des fans à l’extérieur.

Rooney a eu un impact positif lors de la signature de Derby en janvier

«Mais tout but qu’il marquera contre nous sera inscrit à la trappe. Il est une menace dans et autour de la surface et avec des jeux arrêtés, et ce jeu Wayne montrera ce qu’il peut faire.

«Il veut prouver qu’il y a encore du combat chez le vieux chien. Nous devons être sur nos gardes et ne lui donner aucun espace, ou au milieu de terrain, il a ce Scholesy comme une gamme de dépassement. “

Sur un futur rôle d’entraîneur pour Rooney

“Je suis parti [Man United] en 2011, donc il y a de nombreuses années et il était encore jeune, mais je l’ai rencontré à quelques reprises et son intérêt pour le football… il veut rester dans le football, comme beaucoup d’entre nous.

“C’est une personne formidable, formidable, il vous fait vous sentir bien si vous avez 80 ou 10 ans, il était mon [son] Le joueur préféré de Noah, non seulement à cause de ce qu’il a fait en tant que joueur, mais de l’être humain dans lequel il se trouvait et aux alentours.

“Quand il deviendra crèche, il affectera ses joueurs et il connaît le jeu.”

Sur les triples espoirs de Liverpool se terminant

«Pour moi, ce fut une finale fantastique à jouer en 1999 et ça a toujours été le dernier match de la saison, un spectacle.

«Vous ne pouvez jamais sous-estimer la FA Cup en ce qu’elle signifie, et pour nous, c’était un grand pas. La demi-finale contre Arsenal, c’était peut-être le tournant.

«The Treble a été une réussite fantastique. Nous espérons que nous allons recommencer, mais c’est une tâche difficile et plus ou moins impossible, il y a tellement de bonnes équipes autour.

«Il a changé au niveau national; c’était nous ou Arsenal en 99 et maintenant nous sommes plus nombreux. »

Vous pouvez écouter les commentaires complets de l’affrontement Derby vs Manchester United FA Cup en direct sur talkSPORT!

