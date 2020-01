Manager de Tottenham sur le transfert de Gedson Fernandes, Eriksen commencera contre Middlesbrough malgré l’Inter link

Jose Mourinho a révélé que Christian Eriksen jouera mardi à Tottenham en FA Cup contre Middlesbrough, malgré les informations faisant état de son transfert imminent à l’Inter.

Après des mois de spéculation sur son avenir, Eriksen aurait accepté de passer du côté d’Antonio Conte dans le cadre d’un accord qui lui permettrait de gagner 6,5 millions de livres sterling par an.

Christian Eriksen devrait jouer un rôle contre Middlesbrough mardi

Les Spurs accueillent Boro dans le nord de Londres pour la reprise du troisième tour de la FA Cup, après avoir fait match nul 1-1 au Riverside Stadium plus tôt ce mois-ci.

“Il joue demain”, a déclaré Mourinho. «Après cela, j’ai un match samedi et il jouera peut-être encore samedi.

“Je ne peux pas vous en dire plus.”

Le Portugais a également défendu le meneur de jeu danois pour sa performance inférieure à la normale contre Liverpool, insistant sur le fait qu’il est difficile pour les joueurs instables de jouer à leur niveau habituel au milieu de tant de spéculations.

Il a poursuivi: «Si vous me demandez si je pense que c’est le meilleur Christian Eriksen, je dois être honnête et dire non. Si vous me demandez si je connais les raisons, je ne suis pas idiot.

Mourinho a défendu Eriksen pour son affichage inférieur à la normale contre Liverpool

«Je suis dans le football depuis de nombreuses années et je sais clairement qu’un joueur dans cette situation n’est pas un joueur qui est même s’il le veut, je ne blâme ni ne critique le joueur, je dis juste qu’il est normal qu’un joueur dans cette situation ne joue pas au plus haut niveau, mais je peux aussi dire qu’il nous aide dans les matchs qu’il joue avec nous. »

Sur Middlesbrough

«La priorité ce mois-ci est de gagner demain. Match difficile, les équipes du Championnat nous savent ce qu’elles peuvent faire. Nous savons ce que Fulham a fait à Villa, ce que Leeds a presque fait à Arsenal, ce que Middlesbrough nous a fait.

«Match difficile et dans notre situation, nous sommes dans nos limites et un effort incroyable contre Liverpool il y a deux jours et les joueurs ont apporté un niveau d’intensité dans ce jeu auquel ils ne sont pas habitués parce que Liverpool est vraiment, vraiment fort à ce niveau et les joueurs ont donné absolument tout et imaginer que ces gens doivent jouer demain puis samedi à nouveau est vraiment difficile. »

Sur d’autres joueurs qui pourraient commencer

“Même en regardant un match de FA Cup, la seule chose que je peux vous dire, et peut-être que j’anticipe une question qui viendra plus tard, c’est pourquoi par exemple Liverpool pourrait changer 10 joueurs pour un match de FA Cup, je peux vous dire le seul joueur qui n’est pas sélectionné est Alderweireld.

«Il est le seul à qui je puisse me reposer parce que j’ai des options derrière. Je peux jouer avec Vertonghen, Tanganga, Foyth, Sanchez. Il est donc le seul joueur à qui je puisse dire “au revoir, prenez deux jours de congé”. En dehors de cela, nous sommes dans nos limites et tout le monde doit y aller. »

Sur les points positifs du match de Liverpool

«Les points positifs étaient une équipe dans une situation très difficile jouant en équipe, jouant de loin contre la meilleure équipe du pays. Pendant de longues périodes de jeu, nous n’étions pas inférieurs et pendant certaines périodes, nous étions l’équipe la plus forte.

«Les débuts d’un jeune enfant de l’académie, l’anglais, contre des gens comme Salah et Mane, qui sont évidemment dans le groupe des meilleurs joueurs du monde, une bonne empathie des joueurs et des supporters, ce qui n’est pas facile quand la saison n’est pas une bonne saison et le résultat est même une défaite.

«De meilleurs niveaux de concentration qui me font sentir que, ce que je pleure, le temps de travailler, ce temps de travail peut améliorer l’équipe et les joueurs à tous les niveaux, ce qui équivaut à une semaine de bon travail.

«J’ai vu le meilleur Davinson Sanchez, le meilleur Alderweireld, j’ai vu le meilleur niveau de concentration et de concentration des joueurs. Bien sûr, nous avons certaines limites, mais nous le savons, mais dans des circonstances très difficiles, le match était un bon match. »

Sur la signature potentielle de Gedson Fernandes

«J’attends des nouvelles. Les nouvelles peuvent venir ou non. Je m’inquiète plus pour Middlesbrough que pour le marché.

Même si vous obtenez un joueur, vous ne pouvez pas le jouer lors d’une rediffusion. Donc en ce moment, je ne suis pas intéressé par Gedson ou tout autre type de joueur. “

.