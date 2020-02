Manchester City, favori pour l’emporter sur le Real Madrid au Bernabéu

Les résultats défavorables de l’équipe blanche au cours des deux derniers jours, qui lui ont conféré la première place de la Ligue de Santander en faveur de Barcelone, se reflètent dans les prévisions. Et, en dépit de jouer au Santiago Bernabéu, le Manchester City il est légèrement préféré d’imposer Real Madrid selon les paris.

40 pour cent des parieurs pensent que Guardiola gagnera le match aller entre les deux équipes, une option qui rapporte 2,40 euros par euro parié selon 888sport. 36% des parieurs pensent que le Real Madrid va affirmer le facteur de champ et gagner le match, quelque chose qui est payé à 2,88 euros. Il dessiner citations à 3,75 et 26 pour cent des parieurs pensent que les deux équipes signeront des tables au Santiago Bernabéu.

Résultats finaux les mieux pariés

C’est précisément un tirage au sort, 1-1, le meilleur pari, l’option qui rapporte 7 euros par euro toujours misé selon 888frais de sport. Les résultats de paris les plus suivants sont cités sur 9 et 10 euros respectivement et sont la victoire de Manchester City par 1-2 et celle du Real Madrid pour 2-1. Qui gagne le set anglais 0-1 ça paie 10,50, que les deux équipes ont égalé deux 11 et que le Real Madrid l’emporte 1-0 à 12 euros.

Un match avec des buts est prévu et dans lequel ni Manchester City ni le Real Madrid ne factureront trop d’avantages. Pour cette raison, le 0-0 citations à 14 euros tandis que la victoire du Real Madrid 2-0 ou celle de Manchester City 1-3 rapport 15 euros Pour un pari en euros.