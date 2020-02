Manchester City pourrait faire face à de nouvelles sanctions après l’interdiction européenne de deux saisons … y compris la déduction potentielle de points en Premier League

Manchester City pourrait faire face à une déduction de points alors que la Premier League se prépare à lancer une enquête sur leurs violations présumées du fair-play financier.

Les hommes de Pep Guardiola ont déjà été giflés avec une interdiction de deux ans de la Ligue des champions et une amende de 24,9 millions de livres sterling par l’UEFA, et selon le Daily Mail, d’autres sanctions pourraient également être infligées.

Man City dit qu’ils feront appel de la décision

La publication affirme que la Premier League a mené une enquête distincte sur les pratiques de comptabilité et de recrutement de la ville aux côtés du cabinet d’avocats Bird & Bird.

City, qui a déjà fait appel de la longue suspension européenne, pourrait donc faire face à de nouvelles sanctions telles qu’une autre lourde amende, ainsi qu’un éventuel embargo sur les transferts ou une déduction de points.

Il est largement reconnu que dépouiller le club de ses titres précédents comme quelque chose qui est très peu susceptible de se concrétiser.

Les citoyens seraient susceptibles de faire l’objet de sanctions disciplinaires si des preuves suffisantes étaient trouvées et corroboraient l’enquête de l’UEFA.

On pense que l’enquête comporte trois parties; si City a enfreint les mesures de contrôle des coûts à court terme de la Premier League entre les années 2013 et 2016, si elle a soumis de fausses demandes dans ses comptes de licence de l’UEFA et a potentiellement enfreint les règles de propriété des tiers.

La première partie se résume à une augmentation ou non de la masse salariale de la ville de plus de sept pour cent par saison, une réglementation qui n’est plus en vigueur.

La seule exception à cela est qu’ils ont pu démontrer que les augmentations de salaire provenaient de revenus commerciaux plus élevés.

Deuxièmement, la Premier League est également responsable du fonctionnement du processus d’octroi de licences de l’UEFA – introduit pour la première fois en 2004 pour les clubs qui participent aux compétitions les plus prestigieuses d’Europe.

Toute infraction à cette règle entraînerait également une sanction pour City.

Le dernier élément de l’enquête concerne le recrutement de jeunes joueurs par le club, leurs relations avec le club danois du FC Nordsjaelland étant particulièrement examinées.

Il a été affirmé que City avait un accord de quatre ans avec Nordsjaelland entre 2016 et 2020, ce qui leur aurait permis de signer gratuitement les meilleurs talents de leur Right to Dream Academy.

Cela pourrait également entraîner City dans l’eau chaude si cela constitue une violation des règles de propriété des tiers – ce qui a été interdit par la FIFA en 2015.

