Manchester City rivalise avec United dans une sensationnelle performance en demi-finale de la Coupe Carabao alors que Kevin De Bruyne dirige le spectacle à Old Trafford

Manchester City prendra une avance de 3-1 dans le match retour de la demi-finale de la Coupe Carabao après avoir affronté les rivaux de Manchester United à Old Trafford.

Les champions de Premier League auraient pu facilement gagner cinq buts en première période sans le gaspillage de Raheem Sterling et l’éclat de David de Gea.

Manchester City a un pied dans la finale de la Coupe Carabao après avoir battu ses rivaux United

Après une frappe incroyable de Bernardo Silva accrochée à la barre transversale, City a commencé à rechercher la jugulaire alors qu’ils ressentaient un manque de confiance et de rythme dans le backline United.

Avec Phil Jones remplaçant Harry Maguire blessé à l’arrière, les Red Devils ont été ouverts une fois de plus alors que Silva a remboursé la faveur de Riyad Mahrez, qui a confortablement contourné De Gea.

Une pause rapide à côté de Guardiola a trouvé Kevin De Bruyne dans des hectares d’espace et il a fait face à Jones sur le bord de la boîte. Prenant le ballon, il a vendu un mannequin à droite, avant de glisser froidement le ballon vers sa gauche et de tirer un coup de pied en travers du but qui a frappé Andreas Pereira.

Marcus Rashford a été nommé capitaine d’Ole Gunnar Solskjaer et, après l’excellent travail de Mason Greenwood, a licencié l’ancien gardien adjoint Claudio Bravo pour rendre le score respectable.

L’attaquant anglais a eu une simple consolation dans la soirée

Mais lorsque les deux parties se rencontreront à nouveau le 29 janvier, City se lèchera les lèvres à la perspective de se faufiler à nouveau dans ce fragile backline United alors qu’ils cherchent à conserver leur trophée.

Plus à venir…

