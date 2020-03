Manchester City vs Arsenal reporté car les joueurs des Gunners sont obligés de s’isoler après avoir rencontré le propriétaire d’Olympiakos qui a été testé positif pour le coronavirus

L’affrontement de Premier League entre Manchester City et Arsenal a été reporté car les Gunners ont révélé qu’un certain nombre de joueurs ont été contraints de s’isoler pendant 14 jours par mesure de précaution contre le coronavirus.

Un groupe de joueurs sans nom a rencontré le propriétaire d’Olympiakos Evangelos Marinakis après la défaite face aux Grecs aux Emirats le 27 février – et le joueur de 52 ans s’est depuis révélé positif pour Covid-19.

Marinakis a confirmé sur Instagram qu’il avait eu une «visite» du virus

Arsenal a déclaré dans un communiqué: «Nous avons pris des conseils médicaux et retrouvé toutes les personnes qui avaient ce que les directives définissent comme un contact étroit avec lui [Marinakis] au jeu il y a 13 jours.

«À la suite de cet exercice, nous avons identifié qu’un certain nombre de joueurs ont rencontré le propriétaire de l’Olympiacos immédiatement après le match.

«Les conseils médicaux que nous avons reçus les exposent à un risque extrêmement faible de développer Covid-19. Cependant, nous suivons strictement les directives du gouvernement qui recommandent à toute personne entrant en contact étroit avec une personne infectée par le virus de s’auto-isoler chez elle pendant 14 jours à compter de la dernière fois qu’elle a eu un contact.

«Les joueurs resteront chez eux jusqu’à l’expiration de la période de 14 jours. Quatre membres du personnel d’Arsenal, qui étaient assis près de M. Marinakis pendant le match, resteront également à domicile jusqu’à la fin des 14 jours. »

Le match devait avoir lieu à l’Etihad mercredi soir

Dans le même temps, la Premier League a confirmé que le match contre Man City, qui devait avoir lieu à l’Etihad mercredi soir, était reporté à titre de “mesure de précaution”.

Marinakis, qui possède également Nottingham Forest, était présent pour le match de championnat des Reds contre Millwall vendredi dernier, avec 27 000 fans, et a rencontré des joueurs et du personnel ce jour-là.

L’EFL insiste sur le fait que toutes les mesures nécessaires sont prises, y compris des tests sur l’ensemble de l’équipe, alors qu’ils tentent de comprendre les circonstances qui ont entouré sa visite la semaine dernière.

Les loups, quant à eux, sont restés furieux que l’UEFA ait rejeté leur appel à reporter le match de finale de la Ligue Europa à Olympiakos jeudi.

Les matchs ont eu lieu à huis clos à travers l’Europe

L’affrontement doit avoir lieu à huis clos, mais les loups sont catégoriques: le match ne devrait pas avoir lieu à la lumière du diagnostic de Marinakis.

Les cas de COVID-19 au Royaume-Uni sont passés à 373, avec six décès, alors qu’il y a eu plus de 115 000 infections dans le monde, entraînant plus de 4 000 décès.

L’Italie, le deuxième pays le plus touché après la Chine, a reporté tous les sports nationaux jusqu’au 3 avril, et les deux principales divisions d’Espagne et de France sont passées à huis clos dans un avenir prévisible.

La Premier League devrait se dérouler comme prévu, avec des supporters dans les stades, ce week-end.

