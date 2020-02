Manchester United a battu les lutteurs Watford à Old Trafford alors que Bruno Fernandes marque le premier but des Red Devils

Bruno Fernandes a marqué son premier but à Manchester United alors qu’il a joué dans leur victoire 3-0 contre Watford à Old Trafford dimanche.

Anthony Martial et Mason Greenwood ont inscrit des buts en deuxième demie alors que les Red Devils ont grimpé à la cinquième place et à trois points de Chelsea en quatrième.

Les visiteurs avaient un but correctement exclu par VAR pour le handball lorsque le score était de 1-0 mais c’était une performance globale convaincante de la part d’Ole Gunnar Solskjaer.

Avant le match, Old Trafford est également resté silencieux pour se souvenir du regretté Harry Gregg. Il s’agissait du premier match à domicile de United depuis la mort de l’ancien gardien de Manchester United et d’Irlande du Nord, héros de la catastrophe aérienne de Munich, à l’âge de 87 ans.

“Pour toujours rouge, pour toujours aimé, pour toujours reconnaissant”, a lu une bannière géante affichée dans le Stretford End pendant une minute de silence impeccablement observée.

Watford a bien démarré et a eu une bonne chance dans les cinq premières minutes en raison d’un mélange entre Harry Maguire et Victor Lindelof.

Troy Deeney était au but mais une certaine hésitation a permis à Luke Shaw de revenir et de relever un défi vital.

United a pris les devants trois minutes avant l’intervalle et a été son premier but en Premier League à Old Trafford depuis le 11 janvier.

Ben Foster a retiré Bruno Fernandes dans la surface et Martin Atkinson a montré le point. Fernandes s’est relevé pour convertir le penalty de son premier but United.

Watford pensait qu’ils étaient à niveau à Old Trafford seulement pour voir le but exclu par VAR pour le handball.

Craig Dawson avait empaqueté le ballon sur les boiseries avant que Troy Deeney ne touche à un filet ouvert, mais celui-ci était correctement marqué à la craie.

Anthony Martial a doublé son avance après 58 minutes de jeu avec une belle finition au dessus de la tête de Foster.

Le gardien de Watford a rapidement quitté sa ligne pour faire un arrêt sur le tir initial de Martial, mais il a réussi à propulser le rebond dans le filet.

Les trois points ont été bouclés avec 15 minutes à jouer lorsque Mason Greenwood a percuté le coin supérieur pour terminer une contre-attaque rapide.

United s’est cassé à toute allure et Greenwood a remis le ballon à Fernandes à sa droite. Le milieu de terrain a joué le jeu au jeune qui a réussi à tirer depuis le dessous de la barre transversale.

