Manchester United a dit de payer 450 millions de livres sterling pour le Real Madrid, Arsenal veut que l’ancien cible de Liverpool, Nabil Fekir

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de dimanche et en ligne.

La Juventus pourrait utiliser Paulo Dybala et Miralem Pjanic dans le but de re-signer l’ancien joueur Paul Pogba.

Pogba semble prêt à quitter Manchester United cet été avec les géants espagnols du Real Madrid les favoris pour le signer. Cependant, la Juve espère pouvoir persuader le vainqueur de la Coupe du monde de les rejoindre quatre ans après son départ pour 89 millions de livres sterling en 2016, ce qui était à l’époque un record de transfert. (HISTOIRE COMPLÈTE)

Manchester United a été informé par le Real Madrid qu’il devra débourser 450 millions de livres si il veut recruter le milieu de terrain Federico Valverde. L’Uruguayen a connu une excellente saison de percée à Los Blancos et a été comparé à la légende de Liverpool Steven Gerrard. (Daily Mirror)

Valverde a obtenu le statut de héros au Real Madrid pour cette faute dans la Supercopa de Espana

Pendant ce temps, la légende des Red Devils, Rio Ferdinand, a admis qu’il aurait encouragé le club à signer l’ex-star de Liverpool, Philippe Coutinho. Mais pas maintenant, cependant, en raison de l’arrivée et de l’acclimatation quasi instantanée de Bruno Fernandes à Old Trafford. Ferdinand pense toujours que le Brésilien pourrait avoir besoin d’un transfert en Premier League pour sauver sa carrière d’élite. (HISTOIRE COMPLÈTE)

L’agent de Coutinho, Kia Joorabchian, a démenti les allégations selon lesquelles le déménagement proposé par le Brésilien à Tottenham s’était effondré l’été dernier en raison d’un problème avec Daniel Levy. Coutinho était en lice pour rejoindre les Spurs après 18 mois désastreux à Barcelone. Cependant, c’est Mauricio Pochettino, alors patron des Spurs, qui a choisi de ne pas signer l’ancien homme de Liverpool. (Daily Mirror, par Sunday Star)

Timo Werner aurait sa préférence pour le numéro de maillot s’il scelle un déménagement à Liverpool en été. Le leader du Red Bull Leipzig a inscrit 31 buts en 36 matches cette saison et semble prêt à passer à Anfield. Roberto Firmino, Sadio Mane et Mohamed Salah occupent actuellement respectivement les maillots n ° 9, n ° 10 et n ° 11. (Sunday Express)

Chelsea cherchait à détourner les tentatives de Manchester United de signer la starlette de Birmingham Jude Bellingham avant la pandémie de coronavirus. Le milieu de terrain de 16 ans a été l’une des stars du championnat cette saison et il est entendu que les représentants de Bellingham avaient rencontré Chelsea avant l’arrêt du football en Angleterre et à travers le monde. (Sunday Mirror)

C’est une question de temps avant que Bellingham ne déménage dans un grand club

Liverpool est prêt à écouter les offres estivales de Xherdan Shaqiri, qui n’a commencé que deux matchs de Premier League cette saison en grande partie à cause de blessures au mollet et aux ischio-jambiers. Le directeur sportif de Liverpool, Michael Edwards, devrait supporter 28 millions de livres sterling pour Shaqiri, qui a rejoint Stoke pour 13 millions de livres sterling à l’été 2018 (HISTOIRE COMPLÈTE)

Arsenal a ouvert des pourparlers pour signer Nabil Fekir cet été. L’ancien milieu de terrain lyonnais a failli rejoindre Liverpool à l’été 2018, mais les Reds ont mis fin à un contrat de 53 millions de livres en raison d’un problème au genou. Il a rejoint le Real Betis pour une affaire de 17,7 millions de livres sterling l’été dernier et a continué d’impressionner avec sept buts et trois passes décisives en Liga cette saison. (HISTOIRE COMPLÈTE)

.