Manchester United “a envisagé de déménager pour l’attaquant vétéran de Brighton Glenn Murray” avant de signer Odion Ighalo

Manchester United aurait envisagé une décision choquante en janvier pour l’attaquant de Brighton Glenn Murray avant de signer Odion Ighalo en prêt.

Le joueur de 36 ans est l’un des nombreux attaquants liés à un changement surprise d’Old Trafford, notamment Islam Slimani, Salomon Rondon et Josh King.

Glenn Murray est une légende de Brighton

United a fini par faire venir l’ancienne star de Watford, Idion Ighalo, prêtée par le club de la Super League chinoise Shanghai Shenhua.

Mais le Mail affirme que Murray était la cible de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer, qui a perdu Marcus Rashford à cause d’une blessure au dos le mois dernier.

L’avenir de Murray à Brighton est mis en doute depuis l’arrivée de 20 millions de livres sterling de Neal Maupay de Brentford l’été dernier.

On pensait qu’il attirait l’intérêt de Newcastle, Celtic et Aston Villa dans la fenêtre de transfert de janvier.

Mais Murray a commencé son premier match depuis septembre lors du match nul 3-3 de samedi à West Ham avec l’attaquant vétéran qui a égalisé tardivement.

Et lundi, Murray a signé une prolongation de contrat d’un an, qui se poursuivra jusqu’à la fin de la saison prochaine.

Le patron de Brighton, Graham Potter, a déclaré: «Tout le monde sait ce que Glenn apporte au club, et c’est un membre important de l’équipe – sur et en dehors du terrain – et il l’a montré en abondance samedi à West Ham.

«J’ai toujours dit qu’il avait un grand rôle à jouer ici.

“Il est heureux et installé, il aime ce club et il a été le meilleur professionnel sur et en dehors du terrain.”

Murray a marqué 111 buts en 278 matchs en deux périodes pour Brighton.

