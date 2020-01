Manchester United a offert à Toni Kroos ou Adrien Rabiot dans des accords de swap séparés alors que le Real Madrid et la Juventus se battent pour signer le milieu de terrain

Manchester United pourrait décrocher Toni Kroos ou Adrien Rabiot dans un échange joueur plus argent, alors que le Real Madrid et la Juventus intensifient leurs efforts pour signer Paul Pogba.

Le Français n’a cessé d’être lié à un déménagement et n’a plus que 18 mois pour son contrat actuel à Old Trafford.

Toni Kroos pourrait déménager à Old Trafford

Selon The Sun, la Juventus devrait offrir 60 millions de livres sterling et Rabiot, classé 25 millions de livres sterling, qui a lutté pour la cohérence, dans le but de signer Pogba de United pour la deuxième fois de sa carrière.

Le journal rapporte également que Kroos, qui a failli rejoindre United en 2014 depuis le Bayern Munich, pourrait arriver en janvier si un accord était trouvé.

Pogba a passé quatre saisons avec la Juventus, les ayant rejoints en 2012, avant de retourner en Angleterre en 2016.

La semaine dernière, l’agent de Pogba, Mino Raiola, a déclaré que son client était heureux sous Ole Gunnar Solskjaer, mais a souligné qu’il devait faire partie d’une équipe gagnante de trophées.

Lundi, Raiola a déclaré à Sky Sports News: «Paul a toujours respecté Manchester United tout comme Manchester United a toujours respecté Paul.

Il y a un énorme point d’interrogation sur l’avenir à long terme de Pogba à Manchester United

«Et le seul qui parle pour Manchester United et pour Paul est Ole, car il commente dans le journal et dans la presse.

“Je me fie à ce qu’il [Solskjaer] dit. Il [Pogba] ne bougera pas, et ça va. Nous sommes bons avec eux.

«Paul est un peu aux prises avec sa blessure que nous avons essayé de résoudre et je pense que c’est notre principal intérêt maintenant.

«Il y a un objectif que Paul a et c’est de performer le mieux possible avec Manchester United.

«C’est un pro de haut niveau et je pense que son cœur est au bon endroit avec Manchester United.

Micky Gray s’attend à ce que Paul Pogba reste à Manchester United malgré les spéculations sur son avenir

«Donc, si Ole a des idées sur mon joueur et qu’il veut m’en parler, il connaît mon numéro.

“Et jusqu’à ce moment-là, je parle avec Ed Woodward, parce que c’est la personne à qui je parle au club. Je n’ai jamais parlé avec Ole.

“Donc je ne sais pas. Je sais seulement que Paul le respecte, l’aime pour ce qu’il a fait dans le passé avec lui. Et c’est tout, c’est la seule chose que je sais sur Ole. “

