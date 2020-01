Manchester United a tenté de “couper le super-agent Mino Raiola des négociations de transfert d’Erling Haaland” avant que le Borussia Dortmund ne paie une clause de libération de 18 millions de livres sterling

Manchester United a tenté de retirer le super-agent Mino Raiola des négociations de transfert avec Red Bull Salzburg sur la vente d’Erling Haaland, selon des informations.

L’Italien de 52 ans est l’un des agents les plus riches et les plus puissants du jeu, réputé pour son souci du détail avec les clients et les offres qu’ils obtiennent dans les clubs.

Le Borussia Dortmund a accordé à Raiola un énorme contrôle sur l’avenir de Haaland

Raiola a travaillé avec United sur un certain nombre d’accords lucratifs dans le passé, mais il semble que la relation se soit détériorée.

Selon le Daily Mail, les Red Devils ont tenté de traiter directement avec le père des joueurs (ancienne star de Leeds et Man City, Alf-Inge) et ont complètement contourné son agent.

L’équipe de Premier League a déclaré s’être retirée après avoir refusé de répondre aux demandes de Raiola avant que le joueur de 19 ans ne se déplace à la Bundesliga, au Borussia Dortmund.

Le rapport du Mail affirme que Dortmund a donné à Raiola et au père de Haaland une “part importante” des futurs frais de vente de l’attaquant et donc le contrôle de son prochain déménagement – ce que United a refusé de sanctionner.

Erling Haaland snobé United pour rejoindre Dortmund après sa forme avec Red Bull Salzburg

La situation actuelle avec Paul Pogba à Old Trafford a sans aucun doute été exacerbée par les commentaires incendiaires de Raiola sur le club à la suite de l’accord avec Haaland.

L’agent a aidé à négocier un mouvement de 89 millions de livres sterling à l’été 2016, mais une deuxième sortie du club semble désormais probable.

“Le problème de Pogba est Manchester United”, a déclaré Raiola plus tôt cette semaine. «C’est un club déconnecté de la réalité, sans projet sportif. Je n’emmènerais personne là-bas. Ils ruineraient même Maradona, Pele et Maldini. »

Clayton Blackmore s’attend à ce que Paul Pogba reste à Man United

