Manchester United affirme que The Sun était au courant d’une attaque contre la maison de leur PDG

À la fin du mois dernier, un groupe de supporters enragés de Manchester United a lancé des fusées éclairantes sur la propriété du PDG du club, Ed Woodward. Vendredi, le club a publié un communiqué affirmant qu’il pensait que la couverture du tabloïd britannique The Sun violait les normes de reportage éthique, et a déposé une plainte auprès de l’Independent Press Standards Organization.

Manchester United a déclaré que le journal était au courant de l’attaque à l’avance, n’a pas informé les autorités et a encouragé les manifestants à devenir violents:

Le Club estime que le journal The Sun avait été informé à l’avance de l’attaque envisagée, qui comprenait des dommages criminels et une intention d’intimider, et que le journaliste était présent en l’occurrence. La qualité des images accompagnant l’histoire indique qu’un photographe était également présent.

Non seulement le journaliste a-t-il manqué au devoir fondamental d’un membre responsable de la société de signaler un crime imminent et d’éviter un danger potentiel et des dommages-intérêts criminels, mais sa présence a à la fois encouragé et récompensé les auteurs.

Cela vous semble-t-il complètement scandaleux et invraisemblable? Eh bien, il est temps d’en apprendre un peu plus sur le Soleil.

La violation éthique la plus connue du journal est son reportage sur la catastrophe de Hillsborough en 1989, lorsque 96 personnes ont été écrasées à mort dans des enclos réservés au Hillsborough Stadium de Sheffield. Le Sun a décrit les supporters ivrognes de Liverpool comme la cause de la catastrophe, une affirmation qui a depuis été prouvée fausse, conduisant le Liverpool FC à interdire les journalistes du journal de ses installations.

La publication sœur The News of the World a été fermée en 2011 après un scandale de piratage téléphonique et de corruption. L’enquête de la police du Met a également révélé des actes répréhensibles du journaliste de Sun Anthony France, qui a été reconnu coupable d’avoir aidé et encouragé la faute d’un policier qui lui avait vendu des histoires. La France a déclaré que son employeur ne l’avait pas informé qu’il pouvait enfreindre la loi.

Le Soleil a également récemment été critiqué pour avoir prétendu que la reine soutenait le Brexit sans preuves et qualifiant les réfugiés de «cafards».

Fondamentalement, si vous vous demandez si vous devez rejeter cette accusation ou la considérer comme crédible jusqu’à preuve du contraire, la réponse est probablement la dernière.