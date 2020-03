Manchester United continuera de payer ses 3000 travailleurs occasionnels pour le reste de la saison de Premier League dans un contexte de pandémie de coronavirus

Manchester United continuera de payer ses 3000 employés occasionnels pour le reste de la saison – même si les matchs de Premier League sont obligés de se dérouler à huis clos ou annulés en raison de la crise des coronavirus.

La pandémie – surnommée la «pire crise de santé publique au Royaume-Uni depuis une génération» – a déjà fait près de 10 000 morts dans le monde.

Les compétitions de football dans toute l’Europe ont ainsi été suspendues, notamment en Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A et La Liga.

L’annonce de jeudi que le match professionnel en Angleterre ne reviendra pas avant le 30 avril au moins aura exacerbé les inquiétudes des employés, mais United a annoncé que les revenus de ses employés occasionnels seraient protégés.

Dans un communiqué, le club de Premier League a déclaré: «Manchester United paiera tous ses loyaux employés occasionnels de match et hors match, si les matchs de Premier League devaient être annulés ou joués à huis clos pour le reste de la saison.

“Ce geste de bonne volonté reflète la volonté du club de réduire l’incertitude financière à laquelle est confronté son personnel occasionnel, et reconnaît le rôle crucial qu’ils jouent dans la prestation de services aux supporters.”

Old Trafford doit encore accueillir quatre matches de Premier League cette saison et il est entendu que le paiement aux 3000 employés occasionnels de United sera supérieur à 1 million de livres au total.

“La priorité de la Premier League est de terminer la saison” – Arsene Wenger sur la pandémie de coronavirus

Ed Woodward, vice-président exécutif de United, a déclaré: «Nous comptons sur notre personnel exceptionnel pour offrir un service et une expérience exceptionnels aux fans d’Old Trafford.

«Nous comprenons que ce sont des circonstances sans précédent et nous voulons leur donner la sécurité quoi qu’il arrive concernant nos appareils restants cette saison.

«Nous sommes impatients d’accueillir à nouveau tous nos partisans – et nos collègues – à Old Trafford dès que possible.»

La semaine dernière, United a annoncé qu’il versait 350 £ pour le voyage et l’hébergement de chaque supporter qui avait acheté un billet pour le voyage à LASK après que les mesures autrichiennes de Covid-19 aient vu le match aller de la Ligue Europa des 16 derniers matchs à huis clos.

Liverpool paierait également, semble-t-il, une journée décontractée et du personnel de vente au détail pour les trois matches à domicile de Premier League qui ont été suspendus.

Les paiements de bonne volonté seront effectués au prorata et coûteront au club, qui n’a pas de contrat de zéro heure, entre 200 000 et 250 000 £ pour chaque match.

Les Reds continueront d’évaluer la situation conformément aux mises à jour de Premier League.

