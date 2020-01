Manchester United court Manchester City fermer

Manchester City affrontera Aston Villa en finale de la Coupe Carabao après avoir battu Manchester United 3-2 au total.

Après une victoire fulgurante à Old Trafford lors du match aller, les champions de Premier League ont dû transpirer lorsqu’ils ont pris du retard en première mi-temps.

Nemanja Matic a vu le rouge passer de héros à zéro

La volée emphatique de Nemanja Matic a donné aux visiteurs et à leurs fans itinérants un réel espoir de retour remarquable.

Mais l’ancien milieu de terrain de Chelsea est passé de héros à zéro car son carton rouge signifiait que United devait jouer le reste du match avec 10 hommes.

Et, malgré son gaspillage avec plusieurs chances à trancher, City a réussi à passer à la finale le 1er mars à Wembley.

Le vice-président exécutif de United, Ed Woodward, était présent, montrant son visage à la lumière des récentes critiques acharnées et d’une attaque contre son domicile.

“Ce ne sont pas des fans, ce sont des voyous!” – Jamie O’Hara frappe les fans de Manchester United qui ont attaqué la maison d’Ed Woodward

L’atmosphère était enflammée, les fans de City répondant au cri de ralliement récent du manager Pep Guardiola.

Il n’y a pas eu de chants concertés vers Woodward mais il y avait des tensions entre les deux groupes de fans avec un missile qui semblait être lancé du côté des États-Unis vers les supporters locaux à un moment donné.

Sur le terrain, City était bientôt dans leur foulée et United était reconnaissant que De Gea ait pu les tenir à distance.

De Gea a effectué une superbe sauvegarde à une main à sa droite pour nier Sergio Aguero alors que l’Argentin dirigeait habilement un centre d’Ilkay Gundogan vers le but.

La victoire 1-0 agira comme une faible consolation pour le capitaine Harry Maguire

Quelques instants plus tard, De Gea a de nouveau sauvé, cette fois avec ses pieds, de Riyad Mahrez, puis a récupéré un autre effort d’Aguero qui semblait destiné au coin supérieur.

Kevin De Bruyne a créé une autre chance mais a tiré dessus et Raheem Sterling a couru dans la zone seulement être contrecarré par un excellent tacle de Harry Maguire.

Maguire s’est retourné pour rallier ses coéquipiers après ce défi et quelques instants plus tard, qui ont porté leurs fruits alors que United a pris une avance de choc.

Le coup franc de Fred sur la gauche a effleuré la tête de Bernardo Silva et a rebondi vers Matic au deuxième poteau. Le Serbe a pivoté et a frappé une puissante demi-volée du pied gauche qui a volé dans le coin inférieur.

Raheem Sterling n’a pas réussi à marquer en 19 matchs dans toutes les compétitions contre United

Avec l’espoir ravivé et Matic implorant ses coéquipiers de revenir et de défendre, United était sous tension.

Pourtant, City avait l’air plus fort et United avait deux arrêts de jeu juste avant la pause.

Tout d’abord, un drapeau de hors-jeu a nié Sterling après avoir tourné à bout portant, puis un mauvais passage arrière Victor Lindelof a presque permis à Aguero de rentrer mais De Gea a dégagé.

Sterling aurait dû mettre City level sur la nuit juste avant l’heure alors qu’il courait sans encombre au but depuis une passe de De Bruyne mais a retardé son tir trop longtemps. Cela a permis aux défenseurs de battre en retraite et Sterling a fini par tirer dessus alors qu’il vérifiait sa course et tentait de contourner De Gea.

Le manager de la ville, Pep Guardiola, a fait un chiffre frustré sur la touche

Kyle Walker a tenté sa chance à distance à 19 minutes de temps, mais De Gea était à la hauteur de sa tentative bien frappée.

United a ensuite eu une autre évasion alors qu’un dégagement de Maguire a été dévié et est tombé directement sur David Silva mais Gundogan n’a pas pu terminer. Aguero s’est ensuite fauché alors que City n’a pas réussi à tuer le match.

United a été réduit à 10 hommes lorsque Matic a reçu un deuxième carton jaune pour une faute tactique sur Gundogan après 76 minutes.

Les visiteurs ont gagné un coup franc dans une position dangereuse tard mais City – qui a vu un effort tardif d’Aguero exclu pour un autre hors-jeu – a résisté à d’autres dommages.

