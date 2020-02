Manchester United dans la moitié inférieure, Arsenal monte

Il semble que pas une semaine ne se passe sans une décision majeure du VAR et que la semaine de jeu 26 n’était pas différente.

Les Wolves se sont vu refuser un but, et une victoire possible, dans un match nul et vierge avec Leicester vendredi, alors que VAR excluait une tête de Willy Boly en première mi-temps.

. ou concédants de licence

Nuno Espirito Santo était furieux contre VAR après son match nul 0-0 avec Leicester

Après un examen par un assistant vidéo, Pedro Neto a été jugé hors-jeu en millimètres dans l’accumulation.

Seul Sheffield United (cinq) a inscrit plus de buts que les Wolves (quatre) par VAR cette saison.

Le manager des Wanderers, Nuno Espirito Santo, a été déconcerté par la décision.

Il a déclaré: «Avant, il y avait une expression ici en Angleterre à propos de la« lumière du jour claire »dans ces décisions.

«La loi est la loi, mais y a-t-il un net avantage? Je suis toujours positif, je suis bouleversé bien sûr parce que Molineux bourdonnait et était soudain tombé.

«Il faut faire quelque chose. Lorsque vous avez quelque chose et que quelqu’un le retire, vous n’aimez pas cela, mais la loi est la loi.

“Je ne suis pas un spécialiste de l’arbitrage, nous ne jugeons pas le travail des arbitres ici. Je suis frustré par la situation et tout ce qui est impliqué. Nous ne devrions pas être assis ici pour en parler. »

. – .

Le capitaine des Wolves Conor Coady a également frappé VAR dans le passé

C’était deux points perdus pour les Wolves, qui auraient pu réduire l’écart à Chelsea, quatrième, à trois points.

Pendant ce temps, il y a eu un autre appel VAR dans la victoire de Tottenham 3-2 contre Aston Villa dimanche.

Steven Bergwijn a couru jusqu’au but et était sur le point d’appuyer sur la détente, avant que Bjorn Engels ne lance un dernier défi.

Cependant, une revue de l’assistant vidéo a montré qu’Engels avait eu l’homme avant le ballon et accordé une pénalité aux Spurs.

Pepe Reina a sauvé le coup de pied résultant de Heung-Min Son, mais l’attaquant a marqué le rebond pour placer Tottenham 2-1.

. – .

Heung-min Son était le héros de Tottenham à Villa Park avec un vainqueur de dernière minute

Le patron de la villa, Dean Smith, a pris sa décision.

Il a déclaré: «C’était une décision farfelue du VAR. Je ne comprends pas. Il y a 42 000 personnes dans le stade, il donne un coup de pied de but et tout le monde pense que c’est un coup de pied de but.

“Les critères sont clairs et évidents, ce n’est pas clair et évident. [Referee] Martin Atkinson s’est levé mais son autorité lui a été retirée.

«J’ai dit à Martin à la mi-temps que je ne lui en voulais pas, mais s’il était assez courageux pour marcher jusqu’à ce moniteur, cela prend 30 secondes, tu dis” Non, je suis content de ma décision “et nous jouons .

“Au lieu de cela, nous entrons dans un environnement où il n’y a aucune sensation pour le jeu ou ce qui s’est passé et nous prenons une décision.”

Ailleurs, Chelsea a subi un coup dur dans la course aux quatre premiers avec une défaite 2-0 à domicile contre Manchester United lundi.

Et Chelsea était à la réception de deux décisions VAR.

. – .

Ce fut une nuit frustrante pour Frank Lampard (à droite) et Chelsea

Après qu’Anthony Martial a donné à United la tête, Kurt Zouma pensait qu’il avait égalisé pour les hôtes, cependant, le but a été refusé par VAR en raison d’une poussée de Cesar Azpilicueta sur Brandon Williams.

Malgré les rediffusions montrant Fred poussant Azpilicueta dans Williams, le but était toujours exclu.

Les Red Devils se sont imposés 2-0 grâce à une tête de Harry Maguire, ce qui s’est avéré controversé car le capitaine des États-Unis a eu la chance de rester sur le terrain pour un botté à Michy Batshuayi en première période.

VAR a examiné l’incident et ne l’a pas jugé suffisamment grave pour même réserver le défenseur anglais.

. – .

Olivier Giroud pensait avoir retiré un but pour Chelsea

Le remplaçant de Chelsea, Olivier Giroud, semblait avoir réduit de moitié le déficit en dépassant David de Gea, mais une fois de plus, VAR est intervenu pour frustrer davantage les Bleus.

Un examen VAR a montré que l’orteil de l’attaquant français était hors-jeu avant qu’il ne rencontre avec force le centre de Mason Mount.

Mais comment VAR a-t-il modifié l’apparence de l’élite anglaise? Voici à quoi ressemblerait le tableau de Premier League sans VAR après 26 matchs…

Neil Warnock dit que VAR s’épanouira une fois que Mike Riley quittera le PGMOL – c’est un robot!

JIMMY

Greaves sur le score de quatre contre Liverpool, sortie douloureuse des Spurs et Clough

Louange

Werner réagit au transfert des liens avec la «meilleure équipe du monde» Liverpool

faire gaffe

Mourinho minimise la colère d’Alli après avoir claqué la chaussure et presque frappé son coéquipier

COUP

Haaland en Premier League? “Pas cet été, pas de chance”, déclare une ancienne star norvégienne

GONG

Le fils de Jimmy Greaves “ étonné et dépassé ” par la campagne pour voir la légende honorée

révélé

Le record de choc d’Arsenal contre l’Olympiacos dévoilé

Grèves d’abeilles

Les fans des Spurs de Chelsea et de Milan devraient être reconnaissants envers ‘Sir’ Jimmy

tout faire

Mourinho lance une diatribe épineuse de quatre minutes après la défaite de Tottenham face au RB Leipzig

bloqué

La FA et la FIFA prennent une décision sur les modifications proposées par Wenger à la loi sur le hors-jeu

sauvage

Souness plaisante à propos de l’ancien ‘plodder’ de Leeds alors qu’il parle du meilleur score d’Erling Haaland

1. Liverpool: 72 points (position réelle = 1)

Différence de points: -4

2. Man City: 57 points (position réelle = 2)

Différence de points: +3

3. Leicester: 45 points (position réelle = 3)

Différence de points -5

. – .

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, était heureux de marquer un point contre les Wolves

4. Chelsea: 44 points (position réelle = 4)

Différence de points +3

5. Loups: 41 points (position réelle = 8)

Différence de points +5

6. Everton: 39 points (position réelle = 9)

Différence de points +3

7. Sheffield United: 38 points (position réelle = 6)

Différence de points -1

8. Tottenham: 37 points (position réelle = 5)

Différence de points -3

. – .

Tottenham a été aidé par VAR cette saison

9. Arsenal: 37 points (position réelle = 10)

Différence de points +3

10. Burnley: 35 points (position réelle = 11)

Différence de points +1

11. Manchester United: 34 points (position réelle = 7)

Différence de points -4

12. Newcastle: 31 points (position réelle = 13)

Différence de points 0

. – .

Le patron de Newcastle, Steve Bruce, n’aura pas trop de gémissements VAR

13. West Ham: 30 points (position réelle = 18)

Différence de points +6

14. Crystal Palace: 29 points (position réelle = 14)

Différence de points -1

15. Aston Villa: 26 points (position réelle = 17)

Différence de points +1

16. Southampton: 26 points (position réelle = 12)

Différence de points -5

. ou concédants de licence

Southampton peut être reconnaissant pour VAR

17. Watford: 24 points (position réelle = 19)

Différence de points 0

18. Norwich: 24 points (position réelle = 20)

Différence de points +6

19. Bournemouth: 23 points (position réelle = 16)

Différence de points -3

20. Brighton: 20 points (position réelle = 15)

Différence de points: -7

.