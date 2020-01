Manchester United “ devrait ” conclure l’accord de Bruno Fernandes, Barcelone veut Wissam Ben Yedder pour 67 millions de livres sterling

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de lundi et en ligne…

Southampton remporte la course pour recruter Kyle Walker-Peters, l’arrière latéral de Tottenham. Les Saints ont besoin d’une couverture supplémentaire à l’arrière droit en raison de la blessure de Cedric Soares. Ils font toujours face à une bataille avec Crystal Palace pour le signer pour le reste de la saison. RAPPORT COMPLET

Charlton veut que Tottenham wonderkid Troy Parrott soit prêté pour le reste de la saison. L’attaquant de 17 ans a fait ses débuts pour le club plus tôt cette saison et semble prêt à partir en prêt pour acquérir une précieuse expérience en équipe première. Du côté du championnat, Charlton tient à lui donner cette chance. RAPPORT COMPLET

Manchester United devrait signer Bruno Fernandes au cours des prochains jours, l’accord devant être conclu “prochainement”. United a tenté de conclure la signature du milieu de terrain du Sporting et du Portugal Fernandes tout le mois, mais la saga a traîné dans la dernière semaine de la fenêtre de transfert. La semaine dernière, il semblait que l’accord s’était effondré, mais le dernier rapport suggère qu’il est très proche d’être achevé. RAPPORT COMPLET

Leeds a finalement réussi à amener un nouvel attaquant à Elland Road avec Jean-Kevin Augustin se joignant au prêt de RB Leipzig. La starlette de la France, qui a été plafonnée à tous les niveaux de jeunes de moins de 16 ans à moins de 21 ans, a signé un accord temporaire avec les Blancs jusqu’à la fin de la saison. Leeds cherchait un nouvel attaquant suite au rappel d’Eddie Nketiah par Arsenal. RAPPORT COMPLET

L’Inter Milan devrait achever lundi la signature de Christian Eriksen de Tottenham. Le directeur général de l’Inter, Giuseppe Marotta, espère qu’un accord pourra être conclu «rapidement». Des frais de transfert de 16,8 millions de livres sterling ont été annoncés et Eriksen devrait recevoir 320 000 £ par semaine. RAPPORT COMPLET

Tottenham a rouvert les discussions avec l’AC Milan au sujet d’un accord pour Krzysztof Piatek. Les Spurs ont identifié l’attaquant comme un remplaçant potentiel pour Harry Kane alors que l’international anglais est blessé. On leur a dit qu’ils devaient égaler le prix demandé de 25 millions de livres sterling pour conclure l’accord. (Sky Italia)

Barcelone a déposé une offre de 67 millions de livres sterling pour l’attaquant monégasque Wissam Ben Yedder. Le club catalan cherche des remplaçants pour Luis Suarez, absent quatre mois après une opération au genou. Barcelone a été liée à Pierre-Emerick Aubameyang et Timo Werner, mais il semble que Ben Yedder pourrait se diriger vers le camp de Nou. (Foot Mercato)

Arsenal et Everton devraient affronter James Rodriguez, le milieu de terrain du Real Madrid. On pense que les Gunners sont en faveur d’un mouvement de prêt car le prix de 34 millions de livres sterling serait hors de leur fourchette de prix et espère que leurs bonnes relations avec Madrid aideront. Le patron d’Everton, Carlo Ancelotti, a déjà travaillé avec le joueur de 28 ans et pourrait à nouveau le rejoindre. (COMME)

Charlton pourrait signer le frère de Paul Pogba, Florentin. Le joueur de 29 ans est un agent libre après sa libération du côté de la MLS, Atlanta. L’arrière central s’entraîne actuellement avec les moins de 23 ans de l’équipe du championnat. (South London Press)

Everton est sur le point de signer le milieu de terrain de l’Inter Milan Matias Vecino pour 17 millions de livres sterling. On pense que le joueur de 28 ans aimerait un changement de Premier League ce mois-ci et avait précédemment été la cible de Man United. Everton a présenté une offre pour Vecino après l’échec de l’offre de prêt de Man United. (Gazetta dello Sport)

Cinq clubs sont intéressés à recruter le défenseur de St-Etienne Harold Moukoudi. L’international camerounais de 22 ans est prêt à être prêté pour le reste de la saison. Burnley, Leeds, West Brom, Derby et Stoke sont tous désireux de conclure un accord. (L’Equipe)

