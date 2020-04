Manchester United devrait donner à Alexis Sanchez un énorme paiement de fidélité à son retour du prêt de l’Inter Milan

Manchester United sera obligé de verser à l’attaquant Alexis Sanchez un paiement de fidélité de 1,1 million de livres à son retour à Old Trafford en juillet.

Sanchez, 31 ans, a passé la saison en prêt à l’Inter Milan mais a eu du mal à faire un impact en raison d’une blessure à la cheville.

Le Chilien, qui touche 505 000 £ par semaine, n’a marqué qu’un seul but en 15 apparitions en Serie A et le club italien a choisi de ne pas le signer pour un contrat permanent.

Il devrait retourner à Old Trafford au cours de l’été avec deux ans encore sur son contrat avec United.

Cependant, The Sun rapporte que les Red Devils devront donner à Sanchez une aubaine annuelle importante dans le cadre des conditions lorsqu’il a signé depuis Arsenal en janvier 2018.

Sanchez a peut-être fait sa dernière apparition avec l’Inter, car la crise des coronavirus pourrait annuler la saison 2019/20 de Serie A.

Les joueurs de prêts, dont Sanchez, retourneront dans leurs clubs parents avec des implications financières et des plans d’économies en cours.

Le rapport indique comment le scandale des fuites de football a été le premier à révéler les clauses insérées dans le contrat de Sanchez, y compris le paiement de 1,1 million de livres sterling.

Il est entendu qu’il a payé un salaire de base de 375 000 £ par semaine, plus des bonus, dont 75 000 £ pour chaque apparition dans la première équipe.

Une source d’Old Trafford a déclaré au Sun: «Tout le monde est au courant du salaire d’Alexis et il y a aussi des primes dans le contrat.

Sanchez a fait seulement neuf apparitions en Serie A ce trimestre

“Il n’a pas connu le meilleur des temps en Italie mais ils paient la moitié de son salaire pour le moment.

“Nous avons vu les informations selon lesquelles ils ne chercheraient pas à le signer sur un contrat permanent ou à nouveau.”

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a confirmé que Sanchez reviendrait au club pour la saison prochaine.

Solskjaer a déclaré que Sanchez avait encore un avenir au club, même s’il n’a marqué que quatre buts en Premier League aux couleurs de United.

