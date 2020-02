Manchester United devrait vendre Paul Pogba et ne plus avoir à faire affaire avec Mino Raiola, estime Roy Keane

Roy Keane pense que Paul Pogba partira cet été et que Manchester United a raison de le laisser partir.

Au cours des derniers jours, les tensions entre le manager de United Ole Gunnar Solskjaer et l’agent de Pogba, Mino Raiola ont augmenté et Keane pense que son ancien club n’a pas besoin des tracas et doit “regarder la situation dans son ensemble”.

Raiola a organisé le déménagement de Pogba vers United en 2016 et va maintenant l’aider à obtenir son transfert, ce que Keane pense être une bonne idée

“Si ce n’est pas bon pour le club et que les gens se moquent presque de vous – ces agents – alors laissez partir ces gars”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

“Regardez la situation dans son ensemble, nous parlons d’un grand club comme United, ne poursuivez pas ces joueurs, qui ne veulent pas être dans ce club, leurs agents ne veulent pas qu’ils soient là.”

«Je ne pense pas que Pogba veuille y être.

“Il suffit de serrer la main et de dire” c’est parti “.»

Solskjaer vs Raiola

Raiola riposte à Solskjaer sur les commentaires de Pogba

Solskjaer refuse d’être attiré par Raiola et explique pourquoi

United a battu Chelsea 2-0, mais avant le match, Solskjaer a rappelé à Raiola que Pogba était sous contrat à Old Trafford.

Cela a provoqué une forte réponse de l’agent, qui a été envoyée à Solskjaer à Stamford Bridge lors de son entretien d’après-match.

Keane l’a utilisé comme une autre raison pour laquelle le partenariat doit prendre fin.

“Il est injuste que [Solskjaer] doit sortir et parler d’un agent alors qu’il vient de remporter une bonne victoire », a-t-il déclaré.

«Il y a eu beaucoup de bruits provenant du camp de Pogba pendant plusieurs mois et la chose simple est de simplement le déplacer en été.

“C’est un bon joueur, mais il semble qu’il y ait trop de bagages avec lui.”

Pogba n’a joué que huit fois cette saison, sa dernière apparition ayant lieu le lendemain de Noël, car une blessure persistante au pied l’a empêché de jouer.

Il a clairement exprimé son désir de partir cet été et a été lié à un déménagement au Real Madrid et à un retour à la Juventus, qui l’a vendu à United pour 89 millions de livres sterling en 2016.

Raiola a même récemment qualifié l’Italie de «domicile» pour le joueur et que son nom avait été évoqué dans ses propres conversations avec le club.

