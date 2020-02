Manchester United DOIT gérer Mason Greenwood avec précaution ou il pourrait s’épuiser comme Michael Owen l’a fait à Liverpool

Rio Ferdinand a averti Manchester United de ne pas mettre trop de pression sur les épaules de Mason Greenwood trop tôt, soulignant comment la mauvaise gestion de Michael Owen a affecté sa jeune carrière.

Le joueur de 18 ans a fait irruption sur la scène de la première équipe à Old Trafford cette saison, marquant 11 buts en 33 apparitions dans toutes les compétitions.

Mason Greenwood a connu une saison décisive à Manchester United

Et la légende du club, Ferdinand, s’exprimant lors du lancement de la stratégie 4-3-3 de BT, a été lyrique sur les talents du jeune attaquant.

Il se méfie cependant de Greenwood qui pourrait s’épuiser à temps – ce qui est arrivé à Owen quand il était jeune à Liverpool.

«Je l’ai toujours connu quand j’étais enfant. C’est quelqu’un qui a marqué des buts à volonté dans tous les groupes d’âge », a déclaré Ferdinand.

«Il a trouvé facile de marquer des buts et il semble faire de même avec un maillot Man United au plus haut niveau de la première équipe.

«Il est en bonne transition, mais je pense que nous devons faire attention à la pression que nous mettons sur ses épaules.

“Il n’a pas encore besoin de cette responsabilité, il est trop jeune. Il doit être nourri de la bonne manière.

Rio Ferdinand pense que Michael Owen a été mal géré pendant ses jours à Liverpool

Michael Owen discute des problèmes de blessures qui ont affecté sa carrière

“J’espère qu’il y a des joueurs dans ce vestiaire et du personnel dans ce bâtiment qui ont retiré cette pression de ses épaules et lui ont dit de sortir et d’apprendre le jeu.”

Il a poursuivi: «Nous devons examiner attentivement comment Michael Owen a été développé et nourri quand il était enfant.

«Il a probablement été maltraité alors qu’il était jeune. Il a joué beaucoup trop de matchs à l’époque.

«Compte tenu de son talent évident, c’est la raison pour laquelle cela s’est produit, mais vous devez les mettre un peu en jeu à cet âge.

«Michael se dirait qu’il a probablement souffert de certaines blessures au fil des ans, car il a joué trop de matchs beaucoup trop tôt dans sa carrière. Nous ne voulons pas que cela se produise avec Mason.

“C’est un merveilleux footballeur qui peut continuer pendant de nombreuses années au plus haut niveau et être un immense talent dans ce pays.”

