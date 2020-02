Manchester United empêche Ighalo de s’entraîner par crainte du virus chinois

Odion Ighalo atterri sur le Manchester United sur la corne du marché d’hiver. Il est venu en prêt de Shanghai Shenhua, c’est pourquoi il n’a pas encore pu s’entraîner avec ses coéquipiers. La psychose par le coronavirus fait des précautions extrêmes à l’égard de toute personne qui vient de Chine et l’attaquant n’a pas fait exception.

La première mesure prise a été que Ne voyagez pas avec vos camarades de classe à la concentration de Marbella. Comme il l’a expliqué Solskjaer, Ighalo est resté à Manchester car «ayant été en Chine au cours des 14 derniers jours, nous ne sommes pas sûrs qu’ils lui permettent de retourner en Angleterre s’il quitte à nouveau le pays ». Il était plus important pour le Norvégien de l’avoir lundi avant la Chelsea que la période d’adaptation avec leurs pairs.

Le joueur s’entraîne en solitaire être en forme dès que possible. Cependant, Manchester United il a également interdit l’accès à ses installations de Carrington comme une mesure pour protéger le reste des employés du club. Bien qu’il ne provienne pas de la région de Wuhan et le risque d’avoir été en contact avec le coronavirus est minuscule, la décision a été prise de s’entraîner à un autre endroit de la ville. Vous devez économiser 14 jours de mise en quarantaine et cette période est sur le point de se terminer, donc Solskjaer a également confirmé qu’il voyagerait avec le groupe pour le match de ce lundi Pont de Stamford.

Ce jeudi, il s’entraînera pour la dernière fois avec Wayne Richardson dans la centre national de taekowondo à Newton Heath. Richardson était l’entraîneur personnel de l’attaquant nigérian qui l’a fait un plan spécifique pour le préparer. Manchester United revient de sa concentration à Marbella ce vendredi puis Ighalo peut déjà rencontrer ses nouveaux coéquipiers. Il partagera entre autres des costumes avec les Espagnols David de Gea et Juan Mata. Portera le bavoir numéro 25.