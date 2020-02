Manchester United en alerte rouge alors que l’ancien patron de la Juventus Massimiliano Allegri suggère de retourner au travail en septembre

Manchester United et un certain nombre d’autres grands clubs européens seront en alerte, Massimiliano Allegri annonçant qu’il sera de retour au travail en septembre.

L’Italien est actuellement en congé sabbatique d’un an après avoir quitté la Juventus l’été dernier, mais on ne sait pas où sera son prochain emploi.

Allegri a eu un sort très réussi en charge de la Juventus

Mais les Red Devils pourraient être en lice pour obtenir Allegri avec l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer incertain pendant une grande partie de la saison.

La qualification de la Ligue des champions est essentielle pour Man United et l’échec à réaliser cela verrait probablement le Norvégien prendre le dessus.

Allegri a maintenant révélé qu’il voulait désespérément être dans l’abri avant le début de la saison prochaine.

Lors du lancement de son livre à Paris, il a dit de son avenir: «Il n’y a rien avec le PSG. Je suis à Paris juste pour présenter mon livre.

“Je ne suis pas ici pour parler de mon avenir parce que je ne connais pas mon avenir mais je sais qu’en septembre je dois nécessairement reprendre l’entraînement sinon je m’habitue trop à être en vacances.”

Allegri a récemment été lié à un retour à la Juve sous la pression de son remplaçant Maurizio Sarri.

Allegri a remporté onze trophées en cinq ans à la Juve

Cependant, cela semble peu probable avec Allegri admettant même qu’il apprend l’anglais, suggérant qu’un emploi en Premier League se profile à l’horizon.

Il a remporté six titres de Serie A, dont cinq d’affilée avec la Juventus et semble être un candidat idéal pour ramener la gloire à Old Trafford.

Man United est actuellement septième, bien qu’il ne soit qu’à deux points de la cinquième place de qualification pour la Ligue des champions, à condition que l’interdiction de Manchester City de deux ans contre l’Europe soit maintenue.

