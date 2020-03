Manchester United en pourparlers avec Matic au sujet d’un nouvel accord, Chelsea envisage de signer à nouveau Boga, Arsenal exhorté à ajouter l’attaquant de Burnley

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de samedi et en ligne.

Arsenal a été invité à signer l’attaquant de Burnley Chris Wood s’ils ont besoin de trouver un remplaçant pour Pierre-Emerick Aubameyang ou Alexandre Lacazette. Les rumeurs d’un départ d’un ou des deux joueurs continuent de circuler et il a été suggéré que Wood pourrait être le nouvel Olivier Giroud du club. HISTOIRE COMPLÈTE

La Juventus est en train de peser sur l’attaquant de Santos Kaio Jorge, surnommé le «prochain Cristiano Ronaldo». Le joueur de 18 ans est sous contrat jusqu’en décembre 2021 et dispose d’une clause de libération de 43 millions de livres sterling. HISTOIRE COMPLÈTE

Kaio Jorge a impressionné pour Santos

Manchester United est en pourparlers avec Nemanja Matic au sujet d’un nouvel accord de deux ans d’une valeur de 140 000 £ par semaine. Les Red Devils ont déclenché une clause dans le contrat de 31 ans la semaine dernière pour le garder au club pendant au moins une autre saison. Les discussions sont toujours en cours sur un nouvel accord après avoir rajeuni sa carrière à Old Trafford au cours des derniers mois. (Le soleil)

Willian a demandé à Chelsea s’il pouvait retourner au Brésil au milieu de l’épidémie de coronavirus. L’ailier, dont le contrat avec les Blues expire cet été, serait inquiet pour le bien-être de sa femme et de ses filles. (Miroir)

Le contrat de Willian à Chelsea expire le 30 juin

Jeremie Boga pourrait être reconduit par Chelsea car ils ont une clause de rachat de 12,8 millions de livres sterling dans son contrat. L’ailier a impressionné avec Sassuolo en Serie A et les Bleus envisageraient une décision de le ramener après avoir quitté Stamford Bridge en 2018. (Mail)

La Juventus veut offrir Chelsea Miralem Pjanic dans le cadre d’un accord de swap pour Jorginho. Le milieu de terrain italien a été recruté par les Bleus l’été dernier et s’il devait déménager à Turin, il rejoindrait l’ancien patron Maurizio Sarri. (Corriere dello Sport)

Odion Ighalo gagne 8 000 £ de plus par objectif et 9 000 £ par victoire lors de son prêt à Manchester United. L’attaquant reçoit 180 000 £ par semaine à Old Trafford du club chinois de Shanghai Shenhua, mais il a des incitations supplémentaires pour augmenter son salaire. (Le soleil)

Barcelone et le Real Madrid envisagent une décision pour le défenseur du Bayern Munich, David Alaba. L’international autrichien, 27 ans, ne serait pas sûr de prolonger son contrat actuel avec le club de Bundesliga avec les deux clubs espagnols en alerte s’il devenait disponible. (Bild)

