Manchester United envisage de vendre cinq étoiles – dont Paul Pogba

Manchester United prépare la vente de CINQ membres clés de l’équipe alors qu’Ole Gunnar Solskjaer prévoit une nouvelle refonte de son équipe cet été.

L’ancien patron de Molde et Cardiff a déjà reçu 200 millions de livres sterling depuis son arrivée à Old Trafford, signant Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka et Daniel James l’été dernier et Bruno Fernandes et Odion Ighalo en janvier.

. – .

L’avenir de Man United de Paul Pogba est très en jeu

L’arrivée de Fernandes en janvier a eu un effet immédiat, la star du Portugal marquant trois buts et réclamant deux passes décisives lors de ses six premiers matchs pour se consolider en tant que favori des fans.

L’arrivée du meneur de jeu a vu les Red Devils entamer une séquence de 11 matchs sans défaite et ils ne sont plus qu’à trois points de la quatrième place de Chelsea – bien qu’il y ait des points d’interrogation quant à savoir si la ligue sera terminée en raison de l’éclatement de la mortelle coronavirus.

Et selon le Daily Mirror, Solskjaer prévoit de poursuivre la refonte de son équipe au cours de l’été, avec cinq grands joueurs prêts à montrer la porte de sortie.

Le rapport suggère que le manager norvégien permettra à David De Gea, Jesse Lingard, Paul Pogba, Alexis Sanchez et Marcos Rojo de partir pour financer une nouvelle série de dépenses.

Sanchez et Rojo sont tous deux prêtés respectivement à l’Inter et à Estudiantes et ne font pas partie des plans futurs de Solskjaer, les deux n’ayant pas eu d’impact pendant leur séjour à Old Trafford.

DERNIER

Mises à jour en direct sur le coronavirus: “ injuste ” pour refuser le titre à Liverpool, le GP néerlandais annulé par la F1

bien beau

“ Ce n’est rien de majeur ” – la femme d’Arteta fait le point sur la santé du patron d’Arsenal

CHIC

Man City fait don de surplus de nourriture pour les matchs à des œuvres caritatives locales

“C’est tellement Leeds”

Le fan de Leeds déplore la malchance du club car le coronavirus pourrait leur refuser la promotion

INFLUENCE

Fernandes comparé à la légende de Man United et a salué «le leader dont ils avaient besoin»

INJUSTE

Le PDG de Brighton explique pourquoi il serait “ incroyablement injuste ” de ne pas attribuer le titre Liverpool PL

je l’ai

Ronaldinho marque cinq et assiste six lors d’un match derrière les barreaux de la prison paraguayenne

EN COLÈRE

“Comme s’ils attendaient la mort de quelqu’un” – Ogbonna déchaîne les tactiques du coronavirus au Royaume-Uni

sensationnel

Henderson “n’est pas un footballeur” et ne ferait pas partie de l’équipe de Man United – appelant talkSPORT

risque élevé

Man United et Leeds continueront de s’entraîner comme d’habitude malgré la menace d’un coronavirus

Alors que selon le rapport, Lingard a «perdu la confiance» de Solskjaer et sera autorisé à trouver un nouveau club cet été.

La spéculation a été la plus répandue sur l’avenir de Pogba, qui n’a fait que six départs cette campagne en raison d’une série de blessures.

Le Français a été fortement lié à un retour dans l’ancien club de la Juventus, alors que l’on pense également qu’il est sur le radar de Zinedine Zidane au Real Madrid.

. – .

Lingard pourrait voir la porte United cet été

Cependant, plus tôt cette semaine, Solskjaer a déclaré que l’avenir du vainqueur de la Coupe du monde restait à Old Trafford.

“Paul est notre joueur”, a déclaré Solskjaer après la victoire 5-0 du club sur LASK. “Il lui reste deux ans sur son contrat, un an plus l’option d’un autre. Vous pouvez vous attendre à ce que Paul soit là [next season], Ouais.”

De Gea est un autre acteur clé qui pourrait être autorisé à partir.

L’Espagnol est arrivé au club en 2012 mais une série d’erreurs très médiatisées cette saison a vu tourbillonner des rumeurs selon lesquelles il pourrait être remplacé par Dean Henderson dans le XI.

Le gardien de prêt Henderson a brillé pour Sheffield United ce mandat à son retour en Premier League.

.