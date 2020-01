Manchester United est le moins efficace des clubs de Premier League

Les statistiques officielles ont confirmé que Manchester United est devenu l’un des clubs de Premier League les moins efficaces en termes de dépenses depuis le départ de Sir Alex Ferguson.

Depuis 2013, les Red Devils ont une dépense nette de plus d’un demi-milliard de livres et ont quand même réussi à accumuler moins de deux points par match en moyenne.

En comparaison, Southampton est à l’autre bout du spectre grâce à ses dépenses nettes extrêmement faibles.

Ed Woodward a beaucoup à répondre aux yeux de certains fans

Les rivaux de Liverpool ont dépensé un net d’un peu moins de 200 millions de livres sterling au cours de la même période et ont gagné plus de deux points par match pour en faire l’une des équipes les plus efficaces du pays.

Depuis que Ferguson a pris sa retraite en 2013, le club a connu une spirale descendante, car pas moins de quatre managers permanents ont essayé et échoué à assurer un succès constant.

Les statistiques (gracieuseté de transfermarkt.com) sont susceptibles de rendre les supporters des Red Devils encore plus furieux après les protestations des fans contre la famille Glazer lors de la défaite 2-0 contre Burnley mercredi soir.

Les supporters de United auraient planifié un débrayage de masse lors de l’affrontement de la Premier League avec les Wolves pour exprimer leur colère face à la propriété du club.

Les habitudes de dépenses de United sont excessives

Southampton en a pour son argent

Old Trafford pourrait se vider le 1er février alors que les supporters protestent contre les propriétaires et le vice-président exécutif d’Ed Woodward.

Selon le Mirror, un nombre croissant de fans prévoient de sortir du stade à la 58e minute lorsque les Red Devils se produiront à Old Trafford.

La 58e minute symbolise le souvenir de la catastrophe aérienne de Munich de 1958.

