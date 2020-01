Manchester United est «trop prudent et pragmatique» sous Ole Gunnar Solskjaer et DOIT changer de style, déclare Tony Cascarino

Tony Cascarino dit que Manchester United a perdu son identité sous Ole Gunnar Solskjaer.

Le spécialiste de talkSPORT a critiqué le manager pour son style de jeu “trop ​​prudent et pragmatique”, et dit qu’il doit le changer pour reconquérir des supporters mécontents.

Ole Gunnar Solskjaer a rarement échappé aux projecteurs depuis qu’il est le manager permanent de Manchester United

United se rend à Anfield pour affronter Liverpool dimanche, dans un match qui met en évidence le changement de fortune spectaculaire des anciens rivaux.

Pendant des décennies, les supporters des Red Devils se sont délectés de prendre la couronne de Liverpool comme force dominante dans le pays, remportant 13 titres de Premier League sous Sir Alex Ferguson pour dépasser les Reds en tant que club le plus titré du football anglais.

Mais les choses semblent être en train de revenir à ce qu’elles étaient dans les années 70 et 80, avec Liverpool les champions d’Europe actuels et en passe de remporter la couronne de la ligue – leur première en 30 ans.

L’équipe de Jurgen Klopp a un coussin au sommet de la Premier League, avec un total de 27 points de retard sur United à la cinquième place.

Peu donnent aux hommes de Solskjear beaucoup d’espoir de remporter un résultat choc sur le Merseyside ce week-end, surtout avec les Reds toujours invaincus cette saison.

Roberto Firmino a renvoyé Liverpool à la victoire sur Tottenham lors de sa dernière sortie en Premier League – les Reds ont pris 61 points sur 63 possibles jusqu’à présent

United est la seule équipe à prendre des points sur les leaders, après un match nul 1-1 à Old Trafford en octobre, mais même une répétition de cette performance est peu susceptible de faire tomber Liverpool de sa foulée ou d’apaiser les fans mécontents de Man United.

Et Cascarino pense que cela n’arrivera pas avant que Solskjaer abandonne sa tactique négative contre les meilleures équipes et adopte un style de jeu plus positif et plus agressif, plus conforme à l’ADN du club.

“Je le dis depuis longtemps, cette équipe de Manchester United ne joue pas comme les équipes de Manchester United”, a-t-il déclaré lors du Weekend Sports Breakfast.

“Je n’ai pas apprécié les deux performances d’Ole jusqu’à présent contre Liverpool, elles ont toutes deux été très, très prudentes et trop pragmatiques.

“Oui, ils ont deux matchs nuls, mais je ne pense pas que Manchester United devrait jouer de cette façon.

Martin Keown prédit une victoire «emphatique» pour Liverpool sur Manchester United à Anfield

«Si le Real Madrid jouait Barcelone à domicile et que le Real Madrid tentait de jouer au football contre-attaquant, les fans ne le toléreraient pas. Les drapeaux blancs monteraient partout autour du stade.

«C’est comme ça pour les fans de Manchester United.

«Les fans de Liverpool ne voudraient pas que leur équipe aille essayer de contrer Man United, ils voudraient aller de pair avec eux.

«Ces deux équipes doivent aller de pair.

“La seconde n’était pas une option lorsque Fergie était manager, ce n’est pas l’ADN de Manchester United.”

