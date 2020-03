Manchester United et Leeds vont défier les craintes et «continuer à s’entraîner comme d’habitude» malgré la menace du coronavirus

Le coronavirus a peut-être interrompu la saison de football au Royaume-Uni et dans toute l’Europe – mais Manchester United et Leeds United sont déterminés à poursuivre les choses aussi normalement que possible.

Des rapports ont révélé que les joueurs de Man United et de Leeds respecteraient leur programme d’entraînement quotidien malgré la récente épidémie de COVID-19.

Il semble que les affaires continuent comme d’habitude pour Man United

Le Daily Mirror rapporte que les Red Devils s’entraîneront normalement tout au long de la suspension forcée malgré la menace du coronavirus.

Le football de Premier League a été suspendu jusqu’au 3 avril au plus tôt, ce qui signifie que les équipes sont vulnérables au niveau de forme physique de leurs joueurs, mais l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer tentera de procéder normalement si la saison reprend.

Ils devaient se rendre à Tottenham dimanche, mais doivent faire face à un match d’attente comme les autres équipes des quatre meilleures ligues d’Angleterre.

“Je tiens à remercier nos fans pour leur formidable soutien jusqu’à présent cette saison et nous nous réjouissons de les accueillir à Old Trafford dès que cela sera possible en toute sécurité”, a déclaré Solskjaer via le site Web du club.

Pendant ce temps, le vice-président exécutif Ed Woodward a déclaré: “Bien qu’il soit décevant de voir la saison interrompue, nous reconnaissons que des considérations plus importantes font partie de la nécessité d’aider à ralentir la propagation du coronavirus.”

Une réunion aura lieu jeudi entre les clubs de Premier League pour discuter des plans de la saison à venir.

Pendant ce temps, le Daily Mail rapporte que Marcelo Bielsa ne donnera aucun congé à ses joueurs de Leeds.

Le rapport affirme également que la décision de Bielsa d’alléger la charge de travail de ses joueurs aurait été remise en question par certains membres de son équipe médicale.

Ce risque est élevé, même selon les normes de Bielsa

Leeds est actuellement en tête du championnat par un point et des rapports ont révélé samedi qu’ils pourraient être promus dans l’élite si la saison était complètement interrompue par le coronavirus.

Les Blancs n’ont pas joué dans l’élite depuis leur relégation en 2003/04.

