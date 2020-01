Manchester United “ offre 12,5 millions de livres sterling ” à Jude Bellingham, un prodige de Birmingham âgé de 16 ans

Manchester United a proposé à Birmingham City un accord qui pourrait atteindre 12,5 millions de livres sterling pour le prodige de 16 ans Jude Bellingham, a-t-on appris.

Les Red Devils cherchent à se construire un côté jeune et affamé sous le patron actuel Ole Gunnar Solskjaer avec un noyau local apparemment vital.

Le Wonderkid de Birmingham City Jude Bellingham célèbre

Deux clubs auraient eu des entretiens officiels avec les Bleus au sujet de l’international anglais des moins de 19 ans, Man United étant l’un d’entre eux.

Selon le Daily Mirror, le côté d’Old Trafford imposerait des frais de transfert importants avec des clauses supplémentaires le portant à environ 12,5 millions de livres sterling.

Bellingham a déjà battu un record après avoir fait ses débuts à seulement 16 ans et 38 jours, contre Portsmouth en Coupe Carabao.

Jude Bellingham en action pour ses débuts

Capable de jouer plusieurs rôles, il a effectué 17 départs dans le championnat, marquant trois buts et réalisant une passe décisive et ces exploits à un si jeune âge ont alerté un certain nombre de meilleures équipes européennes.

Jude Bellingham serait un autre jeune talent anglais à Manchester United

Bellingham est un fan de Birmingham City alors qu’il n’est pas pressé de quitter le club, alors qu’avoir son père comme agent signifie qu’un accord est moins susceptible d’être forcé.

Le Daily Mirror suggère également que son club actuel est convaincu que le joueur signera un contrat professionnel avec eux à son 17e anniversaire en juin.

