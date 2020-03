Manchester United “ parle ” à l’agent de Jadon Sancho, mais le Borussia Dortmund veut au moins 97 millions de livres pour l’ailier

«(Marcus) Rashford, (Anthony) Martial, Kane, Sancho, qui intimeraient beaucoup de demi-centres avant qu’un coup de sifflet ne retentisse. Absolument.”

«Bien sûr, il doit le faire. S’il porte les sept (chemise), il doit être là pour les dix prochaines années. C’est ce que cette chemise mérite et exige.

«Il vole et est l’un des meilleurs jeunes enfants du monde en ce moment. C’est un joueur avec un énorme potentiel et il va gagner plus de 100 millions de livres sterling.

“Vous achetez quelqu’un depuis 10 ans dans votre club, c’est de l’argent énorme mais je le prendrais et le risquerais.

“Vous lui dites:” Vous allez être le joueur avec lequel nous construisons une équipe et une personne qui peut nous obtenir des trophées. “Il a le facteur x, les compétences, les battements et les excitations.

«Si vous allez au Real, Barca, United, ces stades veulent être excités et les faire sortir de leur siège. Sancho est ce type.

«Il a tout le potentiel pour être une superstar absolument énorme. Il amène la cour de récréation au stade. »

.