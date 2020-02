Manchester United porte plainte contre The Sun pour avoir couvert l’attentat contre la maison d’Ed Woodward

Manchester United a déposé une plainte officielle auprès de l’Independent Press Standards Organization (IPSO) concernant la couverture par le Sun de l’attaque contre la maison d’Ed Woodward.

Le club de Premier League pense que le journal “a été prévenu à l’avance de l’attaque” et avait déjà un journaliste et un photographe pour documenter les événements.

L’incident s’est produit le 28 janvier, lorsqu’un groupe d’une vingtaine de personnes portant des cagoules s’est rassemblé devant la propriété du Cheshire appartenant au vice-président exécutif de United. Des fusées éclairantes ont été lancées et des graffitis ont été pulvérisés sur les portes avant et l’unité d’interphone.

Des chants nauséabonds auraient également été faits à propos de Woodward, tandis qu’une vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux avec la légende: “Ed Woodward va mourir.”

Un groupe de fans mécontents de United a organisé une manifestation devant la maison de Woodward le mois dernier

L’interphone de la propriété a été aspergé de peinture rouge

L’attaque a été largement rapportée par les médias, mais United affirme que The Sun avait une connaissance préalable et a appelé IPSO, le régulateur de la presse, à enquêter.

Un communiqué publié par United vendredi: “Manchester United a déposé une plainte officielle auprès de l’Independent Press Standards Organisation (IPSO) concernant le journal The Sun et sa couverture de l’attaque contre la maison du vice-président exécutif Ed Woodward.

“La plainte concerne l’histoire” Les fans d’Ed Devils: Man Utd lancent des fusées éclairantes dans la maison d’Ed Woodward dans des scènes choquantes alors que les protestations anti-board continuent de s’intensifier “, publiée en ligne et à la dernière page de l’édition imprimée du 29 janvier 2020.

«Le club estime que The Sun a été informé à l’avance de l’attaque envisagée, qui comprenait des dommages criminels et une intention d’intimider, et que le journaliste était présent en l’occurrence.

Woodward, sa femme et leurs deux enfants n’étaient pas à la maison au moment de l’attaque

“Ce ne sont pas des fans, ce sont des voyous!” – Jamie O’Hara frappe les fans de Manchester United qui ont attaqué la maison d’Ed Woodward

«La qualité des images accompagnant l’histoire indique qu’un photographe était également présent.

«Non seulement le journaliste a-t-il manqué au devoir fondamental d’un membre responsable de la société de signaler un crime imminent et d’éviter un danger potentiel et des dommages-intérêts criminels, mais sa présence a à la fois encouragé et récompensé les auteurs.

“Nous pensons que cela constituait une violation manifeste du code des éditeurs de l’IPSO et de l’éthique journalistique.

«La décision de déposer une plainte officielle auprès de l’IPSO n’a pas été prise à la légère. Nous attendrons sa décision avec un vif intérêt en tant que test important du système d’autorégulation des journaux et de sa capacité à respecter les normes éthiques dans la presse. »

Un porte-parole de The Sun a déclaré: «Nous avons été informés ce soir d’une plainte déposée à IPSO par Manchester United.

«Le Soleil condamne pleinement l’attaque contre le domicile de M. Woodward et est heureux de coopérer pleinement à toute enquête policière. Cependant, The Sun, comme tous les journaux, défend vigoureusement son droit de rapporter.

«Suite à une information selon laquelle il devait y avoir une manifestation à laquelle un journaliste de Sun a assisté. Le Soleil a rapporté avec précision les événements qui se sont déroulés.

«À aucun moment, notre journaliste n’a été informé de ce qui allait se produire, ne l’a pas incité ou n’a encouragé aucune activité criminelle. L’article indiquait clairement que le comportement était criminel et inacceptable.

“The Sun soutient sans réserve le Code de conduite des éditeurs et défendra la plainte auprès de l’IPSO.”

