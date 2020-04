Manchester United propose à Saúl Ñíguez un contrat: 12 kilos par an

Le Manchester United est l’un des grands moteurs du marché des transferts. Les lacunes du club anglais ajoutées aux résultats qui l’éloignent du trône du Premier ministre le placent ces dernières années comme une force évidente. L’intérêt suscité à Old Trafford n’a rien de nouveau Saúl Ñíguez. Le matelas a été pris en compte depuis des années par les Red Devils, ils le voient comme un grand projet de joueur, mais surtout solide dans tout le milieu de terrain, soulignant également sa polyvalence. Ils sont une raison suffisante pour faire un effort pour lui.

Selon The Sun, cet effort pourrait avoir lieu cet été, mais toujours avec le frein à main. La situation résultant du coronavirus met tous les clubs en alerte et le club de Manchester n’est pas gêné par tout cela. Selon le journal britannique, Unis serait disposé à offrir la Atlético de Madrid 80 millions d’euros obtenir Saul de la capitale espagnole. Il convient de rappeler que le milieu de terrain espagnol a un contrat avec les rojiblancos jusqu’en 2026 et une clause de résiliation qui s’élève à 150 kilos.

Le pari vraiment important de Unis Il se concentre sur le contrat qui propose au joueur de le convaincre de changer d’air et de faire carrière en Premier League. Saúl facture actuellement environ sept millions par saison à l’Atlético, l’un des contrats les plus élevés du club. Les Red Devils ont l’intention d’offrir au milieu de terrain un contrat de 12 millions par cours, devenant ainsi l’un des grands employés de l’équipe de Ole Gunnar Solskjaer. L’entraîneur norvégien a un grand respect pour les Espagnols, qu’il a envoyés pour espionner le Liverpool et qui vous voyez comme un complément parfait à Bruno Fernandes.

En fait, le Manchester United est clair cet été au revoir de Paul Pogba, après quelques fenêtres de transfert push-pull. Avec lui Real Madrid, où il a l’intention de débarquer les Français, et le Juventus Alors que les clubs sont prêts à parier sur lui, le club anglais espère gagner de l’argent pour faire face à la signature du milieu de terrain de l’Atletico. Le Athlète de Madrid Il n’a pas pour l’instant l’intention de se débarrasser de l’équipe de jeunes et fera référence à sa clause de résiliation comme il l’a fait l’été dernier avec d’autres joueurs tels que Rodri, qui a signé pour lui Manchester City de Pep Guardiola.