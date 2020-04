Manchester United redevient bleu en brillant hommage au NHS après de brillants gestes pour aider le système de santé pendant la pandémie de coronavirus

Old Trafford est devenu bleu pour une deuxième nuit consécutive avec un hommage au NHS jeudi soir alors que les travailleurs de première ligne luttent contre la pandémie de coronavirus.

Le stade mondialement connu des Red Devils n’a allumé que trois des lettres de «Manchester United», laissant «NHS» blasonné sur la scène.

Mercredi, l’ancien défenseur de Man United, Gary Neville, a partagé une photo du geste sur les réseaux sociaux et a salué son ancien club.

Gary Lineker, l’ancien attaquant anglais, a également fait l’éloge des Red Devils, qualifiant leur hommage de “touche agréable” sur Instagram.

L’hommage vient dans le sillage de Man United faisant beaucoup de choses pour aider le NHS au milieu de la crise actuelle.

La semaine dernière, les Red Devils ont annoncé que leur fondation avait livré plus de 3 500 cadeaux au personnel du NHS, tandis que le club offrait sa flotte de 16 véhicules au système de santé pour faciliter les opérations de messagerie.

En outre, United a fait don d’équipement médical et de consommables à Salford Royal, alors qu’ils font également partie de l’engagement de la Premier League de 20 millions de livres sterling pour soutenir le NHS, les communautés, les familles et les groupes vulnérables touchés par la pandémie.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

Sir Alex Ferguson, la légende de Man United, s’est exprimé la semaine dernière pour féliciter son ancien club pour le travail qu’il accomplit dans la lutte contre COVID-19.

L’Écossais a déclaré: «Je suis ravi que nous reconnaissions maintenant l’importance de notre NHS – comme je l’ai vécu il y a deux ans après avoir sauvé ma vie – la réponse à cette pandémie a été magnifique et m’a rendu fier de la façon dont le club et le peuple britannique s’est rallié pour aider. Bien joué.”

