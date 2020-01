Manny Diaz perd Miami Star pour transférer

Manny Diaz a perdu une star de Miami à transférer cette semaine.

L’ailier défensif Scott Patchan a révélé samedi qu’il prévoyait d’entrer sur le portail de transfert de la NCAA.

Selon ses propres mots, il cherche maintenant un «nouveau défi».

“J’ai décidé d’entrer sur le portail de transfert”, a-t-il écrit sur son Twitter personnel.

«J’ai toujours rêvé de jouer à l’Université de Miami.

«Je chérirai les relations entretenues avec mes coéquipiers, entraîneurs et autres. Je serai une canne à vie. J’ai maintenant hâte de relever un nouveau défi. Dieu vous protège.”

pic.twitter.com/X0odABc5Fh

– Scott Patchan (@scott_patchan) 25 janvier 2020

Patchan a rejoint Miami en 2014.

Debout six pieds six pouces et 245 livres, il possédait tous les attributs physiques nécessaires pour réussir au niveau collégial.

À la sortie du lycée, Patchan a été classé 22e meilleur ailier défensif fort de sa catégorie.

Au cours de 30 sorties avec les Hurricanes, Patchan a enregistré 63 plaqués, 8,5 plaqués pour la perte et 3,5 sacs.

En 2019, en particulier, il a amassé 33 plaqués, six plaqués pour la perte et 2,5 sacs.

Une dérogation médicale a finalement accordé à Patchan une sixième année d’admissibilité, qu’il utilisera désormais ailleurs.

Il reste à voir dans quelle école il finit par transférer.

