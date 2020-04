Maradona accusé de quitter le footballeur qui a joué dans Ascenso MX sans rien

Crédits: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

L’étape de Diego Armando Maradona pour le Mexique n’a pas laissé de bons souvenirs à beaucoup de gens, comme c’est le cas joueur qui a milité dans le MX Ascent et accusé l’Argentine de ne lui laisse rien.

Cristian Campestrini Dans une interview avec TNT Sports, il a indiqué que Maradona Il a promis de l’emmener au football biélorusse, puis l’a exclu de l’équipe. De l’or en 2018, quand il a pris le commandement de l’équipe, il a donc dû arrêter de jouer pendant six mois.

Campestrini a raconté comment sa vie s’est passée après ce qui s’est passé avec Maradona 🎙️:

“Après ce qui m’est arrivé, j’ai eu une journée de tristesse, de pleurs”

“Je savais qui est et qui n’est pas à ces moments-là. Quand tu joues, tu as mille messages, et quand tu ne le fais pas, il y a très peu d’amis.” pic.twitter.com/rvopieQa4y

– ʟᴜᴄᴀs sᴜᴀʀᴇᴢ 🏟️ (@lucassuarezCBA) 22 avril 2020