Marat Safin: “Le coronavirus était prêt à mettre des micropuces avec les vaccins”

L’ancien joueur de tennis russeMarat Safin, numéro un mondial entre 2000 et 2001, a assuré que la situation actuelle de la pandémie de coronavirus a été “préparée” par des hommes puissants pour pouvoir installer des micropuces chez l’homme par le biais de “vaccins”, et a averti que nous entrons dans “un nouvel ordre mondial”.

“Je pense que les micropuces ne seront plus dans les téléphones, mais dans les implants grâce aux vaccins. Tout est sur Internet, je ne dis rien de nouveau”, a-t-il déclaré dans une interview sur le site russe Sports.ru viaInstagram. “C’est une situation préparée”, a-t-il ajouté.

Ainsi, il considère que l’objectif final est «l’implantation de puces». “Tout était prêt. En 2015, Bill Gates a dit que nous aurions une épidémie, puis une pandémie, que notre prochain ennemi était un virus, pas une guerre nucléaire. Ensuite, ils ont effectué une simulation dans leForum de voyage sur Davosdeux semaines avant que le virus ne soit connu du monde. Ils ont montré comment tout cela se passerait. Je ne pense pas que Bill Gates soit un diseur de bonne aventure, il le savait, et tout le monde se préparait “, a-t-il déclaré.

“La 5G n’est pas bonne”

“Pourquoi la 5G démarre-t-elle? Ensuite, des nanopuces seront introduites. Regardez ce qui se passe autour de nous. Les gens paniquent, comme ils devraient l’être”, a-t-il déclaré. “La 5G n’est pas bonne pour la santé humaine. S’ils le mettent dans toutes les villes, cela peut nous nuire “, a-t-il poursuivi.

Le Russe, qui a dirigé laClassement ATPpendant neuf semaines entre la fin de 2000 et le début de 2001, il est actuellement à Moscou après avoir quitté l’Espagne après avoir déclaré son état d’alerte. “J’étais en Espagne, mais le 16 mars – j’ai décidé de déménager ici. L’état d’alarme a été imposé, c’était déjà impossible; j’étais là pendant une semaine et j’ai décidé de partir”, a-t-il expliqué.

Concernant sa théorie du complot, Safin a assuré qu’il y a “des hommes plus forts” que Poutine, Merkel et Trump, qui sont “les propriétaires de l’argent, les propriétaires du monde” et ceux qui dirigent cette situation. “Pourquoi devraient-ils être célèbres? Ils n’ont pas de publicité. Les Rothschild et les Rockefeller sont ceux en vue, mais il y a ceux qui les soutiennent. Vous pouvez les appeler comme vous voulez:Franc-maçons, Illuminati,peu importe. Tout cela est connu. Le Club des 300, le Club de Rome “, a-t-il souligné.

Le joueur de tennis de Moscou pense que nous allons désormais vivre “différemment”. “C’est le nouvel ordre mondial. Je pense que beaucoup ont entendu cela, vous pouvez lire des livres à ce sujet: Henry Kissinger, Brzezinski … Tout y est décrit”, a-t-il dit. “Nous sommes déjà surveillés. Vous allezYouTubeet immédiatement, il vous recommande des choses à voir, enNetflixde même. Tout est personnalisé et vous pensez que vous choisissez “, at-il poursuivi.

Aussi, “peu probable” pour l’éviter. “Vous ne pourrez pas voyager n’importe où, vous n’obtiendrez pas de visa, vous ne pourrez pas vous assurer. Ils pourront bloquer de l’argent.New Yorkl’argent a déjà été annulé, dans les magasins, vous ne pouvez payer qu’avec une carte. Il y aura de l’argent virtuel “, a-t-il conclu.

.