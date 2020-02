“Marc est un meurtrier, Rossi est un meurtrier, je suis un meurtrier … nous voulons tous gagner”

Jorge Lorenzo Il est revenu chez Yamaha en tant que pilote testeur de la marque japonaise, après avoir annoncé sa retraite en novembre. Le Majorquin est très heureux dans cette nouvelle étape et dans une interview à The Race a parlé de son retour possible qu ‘”après Valence c’était 99% non, et maintenant c’est peut-être 98%”. Il a également expliqué la soif de gagner que tous les pilotes en MotoGP ont, ce qui rend difficile “d’être ami avec un concurrent direct”, a-t-il déclaré en référence à sa relation avec Rossi.

Retour à Yamaha

«Le sentiment est de nouveau très familier. Pas qu’ils m’aient maltraité chez Ducati et Honda; C’est tout le contraire car ils m’ont bien traité et m’ont donné le meilleur, mais j’y souffrais et la vie est de jouir, pas de souffrir. Chez Yamaha, la sensation est différente et la moto est également très familière, surtout pour mon style de conduite ».

Décision d’aller chez Yamaha

«Du coup, quand j’ai annoncé ma retraite, Yamaha est venu à moi très intéressé. Cela semblait le rôle parfait parce que je serais capable de faire ce que j’aime, de faire de la moto, de faire partie d’un projet et le sentiment d’améliorer les choses, ce qui a toujours été agréable, mais sans voyager, sans autant de personnes dans le paddock lors d’un grand prix , la pression que cela implique. Je me suis dit «pourquoi pas?», Car cela me donne le meilleur de ma carrière sans le pire. »

Rossi Advisor

«C’est très difficile d’être amical avec un concurrent direct, surtout quand nous sommes tous des assassins en MotoGP. Marc est un meurtrier, Valentino est un meurtrier, je suis un meurtrier; Nous voulons tous gagner et nous ne voulons jamais rien donner aux autres. Vous ne les détestez pas, mais vous voulez qu’ils aillent aussi lentement que possible et soient toujours capables de les battre. Quand quelque chose d’aussi émotionnel que Sepang se produit en 2015, la friction provoque un incendie et la relation est encore pire. Il y a eu de nombreux commentaires depuis lors, mais le temps est un grand guérisseur; Les humains oublient très vite les sentiments négatifs et positifs, et peut-être qu’avec le temps, les fas ont commencé à me comprendre un peu mieux ou peut-être parce que j’ai changé en tant que personne. Maintenant, Vale et moi sommes plus proches que jamais, peut-être parce que notre intérêt commun est de voir Yamaha gagner ».

Yamaha, très fort

«En ce moment, Yamaha est la seule équipe à avoir trois pilotes capables de gagner des courses et de se battre pour le championnat. Honda n’a que Marc pour le moment, Suzuki n’a que Rins car Mir n’a pas encore marqué son premier podium. Ducati en a peut-être trois, mais Yamaha a de meilleures chances de gagner avec ses trois ».

Options de retour

«Pour le moment, je suis content de mon rôle car je peux profiter de la vie d’une manière que je n’avais pas eu depuis 20 ans. J’ai beaucoup de choses que je veux faire, d’autres projets et de nouvelles choses mais dans la vie on ne sait jamais. Après Valence, c’était 99% non, et maintenant c’est peut-être 98%. S’il a augmenté de 1% en deux mois, il continuera peut-être de croître à l’avenir, mais pour l’instant c’est un non ».