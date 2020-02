Marc Márquez pourrait à nouveau passer par la salle d’opération pour subir une opération à l’épaule

L’épaule de Marc Márquez lui cause plus de problèmes que prévu et cela a déclenché toutes les alarmes. Selon le portail Speedweek, le pilote espagnol pourrait devoir à nouveau passer par la salle d’opération pour une deuxième opération de votre épaule droite. Il convient de rappeler que l’actuel champion du monde de MotoGP était déjà opéré le 27 novembre avec l’intention d’atteindre le sommet pour le début de la saison.

Cependant, il semble que ces inconforts ne cessent pas et que cela pourrait signifier un freinage à sec dans leur récupération. Sources de Repsol Honda s’assure que ces informations sont des “spéculations non fondées«. La vérité est que si vous deviez passer à nouveau en salle d’opération, vous manqueriez le dernier test de pré-saison et, plus important encore, le début du cours au Qatar le 8 mars.

Apparemment, la récupération ne se déroule pas comme prévu et l’épaule continue de poser problème. Marquez a récemment reconnu que «Franchement, je m’attendais à mieux me retrouver à mon arrivée ici» et des rumeurs commencent à apparaître concernant une éventuelle deuxième opération. Commencer avec un zéro dans le casier serait une dalle importante pour le sextuple champion du monde de MotoGp, qui veut égaler les sept championnats remportés par Valentino Rossi cette saison.

La réalité est que aujourd’hui l’épaule ne va pas aussi bien que je le souhaiterais. En fait, lors des tests du dimanche, il a subi une chute qui “dans d’autres conditions, il aurait pu sauver, mais avec son épaule car ce n’est pas le cas”, a expliqué Cervera. Après la même chose, Marc a expliqué qu’il était “plus préoccupé par la moto que par mon physique”.

Lors du test de Sepang, Marc a sorti son téléphone portable lors d’une conférence de presse et a déclaré que Cela prend “10 semaines, 92 séances et 250 heures de récupération”, mais il semble que l’épaule ne finisse pas de récupérer complètement et cela pourrait vous obliger à devoir vous arrêter et repasser par la salle d’opération pour être à 100% pendant la saison.